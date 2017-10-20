20 октября 2017, 14:39

Mitsubishi выпустит 11 новых моделей до 2020 года

Компания Mitsubishi поделилась своим планом развития на ближайшие три года. Стратегия получила название Drive for Growth. Автопроизводитель поставил задачу разработать 11 моделей, шесть которых будут абсолютно новыми.
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Представители марки подчеркивают, что акцент будет сделан на разработку внедорожников и пикапов. Также руководство Mitsubishi сообщило, что в этот список уже вошли паркетник Eclipse Cross и «кроссвэн» Xpander, в августе дебютировавший в Индонезии. Таким образом, осталось выпустить 4 новинки.

Кроме того, план Drive for Growth предусматривает увеличение затрат на исследования и разработки на 50%. В результате финансирование инноваций должно составить 133 млрд. иен (1,1 млрд. долларов).

Новая стратегия должна приблизить компанию к достижению операционной прибыли в 6%. В 2016 году этот показатель составил 0,3%.

Напомним, что Mitsubishi  начала поставки Eclipse Cross на европейский рынок. В Старом Свете новинка появилась раньше, чем в 80 странах.

Новинки и концепт кары Митсубиси, Мицубиси

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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Colt
Согласен, если необходим автомобиль с маленьким расходом топлива, то Митсубиси Кольт идеально для этого подойдет. Плюс ко всему машинка компактная и достаточно юркая, а в условиях города - это, пожалуй, оптимальным вариантом будет. Лично мне такая модель очень нравится и езжу на ней с удовольствием. ...
Алексей Рягузов
Форум Mitsubishi Pajero Sport
На данную машину я пересел с Тойоты Прадо, которую я разбил в ДТП. По классу две эти машины примерно одинаковы, поэтому существенной разницы я не увидел. И одна и другая машина очень надежные и выносливые и при этом редко приходят в неисправность. Единственным минусом, в отличии от тойоты, у митсубиши ...
Денис
Форум Mitsubishi L 200
Соглашусь, что пикапы на самом деле не очень распространенное авто у нас в стране, поэтому они, как правило, выделяются из общей массы машин. Для города может пикап и эксклюзив, на который невольно задаешься вопросом, для каких целей он находится на этих дорогах. Но вот в пересеченной местности, например ...
Геннадий
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Mitsubishi выпустит 11 новых моделей до 2020 года
{{material_121302}}Представители марки подчеркивают, что акцент будет сделан на разработку внедорожников и пикапов. Также руководство Mitsubishi сообщило, что в этот список уже вошли паркетник Eclipse Cross и «кроссвэн» Xpander, в августе дебютировавший в Индонезии. Таким образом, осталось выпустить 4 новинки.Кроме того, план Drive for Growth предусматривает увеличение затрат на исследования и разработки на 50%. В результате финансирование инноваций должно составить 133 млрд. иен (1,1 млрд. долларов).Новая стратегия должна приблизить компанию к достижению операционной прибыли в 6%. В 2016 году этот показатель составил 0,3%.Напомним, что Mitsubishi  начала поставки Eclipse Cross на европейский рынок. В Старом Свете новинка появилась раньше, чем в 80 странах.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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