20 октября 2017, 14:39
Mitsubishi выпустит 11 новых моделей до 2020 года
Компания Mitsubishi поделилась своим планом развития на ближайшие три года. Стратегия получила название Drive for Growth. Автопроизводитель поставил задачу разработать 11 моделей, шесть которых будут абсолютно новыми.
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Кроме того, план Drive for Growth предусматривает увеличение затрат на исследования и разработки на 50%. В результате финансирование инноваций должно составить 133 млрд. иен (1,1 млрд. долларов).
Новая стратегия должна приблизить компанию к достижению операционной прибыли в 6%. В 2016 году этот показатель составил 0,3%.
Напомним, что Mitsubishi начала поставки Eclipse Cross на европейский рынок. В Старом Свете новинка появилась раньше, чем в 80 странах.
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Японский дух бездорожья
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17.02.2013, 20:57
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