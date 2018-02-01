1 февраля 2018, 20:45

Mitsubishi выпустит в России две бюджетные версии Outlander

Mitsubishi предложит российским покупателям две недорогие переднеприводные версии Outlander. Они созданы специально для тех, кто мечтает о новом кроссовере, но не хочет переплачивать за полный привод. Экономия в 100 000 рублей будет нелишней. Хватит и на ОСАГО, и на КАСКО.
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Mitsubishi выпустит в России две бюджетные версии Outlander Mitsubishi Outlander
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До сих пор самой доступной комплектацией Mitsubishi Outlander на отечественном рынке была переднеприводная Inform за 1 529 000 рублей. Теперь компанию ей составят Invite 2WD за 1 579 990 рублей и Intense+ 2WD за 1 699 990 рублей. Обе доступны и с полным приводом, но в этом случае цена возрастает на 90 и 100 тысяч рублей, соответственно. Под капотом обеих версий, Invite и Intense+ 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 146 л.с. 
 
Оснащение Invite подразумевает наличие передних подушек безопасности для водителя и пассажира, системы стабилизации и круиз-контроля, датчиков света дождя, обогрева руля и передних сидений, электропривода зеркал.
 
Покупатели Intense+ дополнительно получают еще 5 подушек безопасности (1 коленная, 2 боковые и 2 оконные), противотуманные фары, легкосплавные диски 18” и тонировку, кнопку запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, фирменную мультимедиа Mitsubishi Connect и камеру заднего вида, систему доступа в автомобиль без ключа.
 
Стоимость полноприводных версий стартует с отметки 1 689 900 тысяч рублей. Кроссовер Outlander - самая популярная модель Mitsubishi в России. В 2017 году ее продажи возросли 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. Разнообразие комплектаций должно только усилить интерес к модели. Теперь очередь за механической коробкой. В регионах автоматике предпочтут экономичность и надежность.

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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
Александр
Тест-драйв Mitsubishi Outlander: свет для цветка
I really colnud't ask for more from this article.
Andres
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Mitsubishi выпустит в России две бюджетные версии Outlander
{{material_117674}}До сих пор самой доступной комплектацией Mitsubishi Outlander на отечественном рынке была переднеприводная Inform за 1 529 000 рублей. Теперь компанию ей составят Invite 2WD за 1 579 990 рублей и Intense+ 2WD за 1 699 990 рублей. Обе доступны и с полным приводом, но в этом случае цена возрастает на 90 и 100 тысяч рублей, соответственно. Под капотом обеих версий, Invite и Intense+ 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 146 л.с.  Оснащение Invite подразумевает наличие передних подушек безопасности для водителя и пассажира, системы стабилизации и круиз-контроля, датчиков света дождя, обогрева руля и передних сидений, электропривода зеркал. Покупатели Intense+ дополнительно получают еще 5 подушек безопасности (1 коленная, 2 боковые и 2 оконные), противотуманные фары, легкосплавные диски 18” и тонировку, кнопку запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, фирменную мультимедиа Mitsubishi Connect и камеру заднего вида, систему доступа в автомобиль без ключа. Стоимость полноприводных версий стартует с отметки 1 689 900 тысяч рублей. Кроссовер Outlander - самая популярная модель Mitsubishi в России. В 2017 году ее продажи возросли 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. Разнообразие комплектаций должно только усилить интерес к модели. Теперь очередь за механической коробкой. В регионах автоматике предпочтут экономичность и надежность.
2018-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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