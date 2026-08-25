В РФ привезли новый дешевый семиместный Mitsubishi, который стоит дешевле «китайцев»

Mitsubishi Xpander: новый семиместный кроссовер дешевле конкурентов уже в России

В России появился Mitsubishi Xpander - семиместный кроссовер, который можно заказать за 2,3 млн рублей. На фоне роста цен и ограниченного выбора в сегменте, эта модель выделяется сочетанием вместимости, надежности и доступности. Эксперты отмечают, что предложение может изменить расстановку сил на рынке.

Появление Mitsubishi Xpander на российском рынке под заказ стало событием для тех, кто ищет недорогой и вместительный кроссовер. В условиях, когда официальные дилеры не предоставляют широкий выбор семиместных моделей, Xpander и его версия Xpander Cross заполнили всю нишу. Стартовая цена составляет 2,3 млн рублей, что делает его одним из самых доступных вариантов в своем классе.

Комплектация версии включает мультируль, кондиционер с воздуховодами на потолке, электростеклоподъемники на всех дверях и выдвижную мультимедиа систему с сенсорным дисплеем. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель с цепным приводом ГРМ, который хорошо знаком азиатским таксистам своей надежностью и неприхотливостью к топливу - он работает на 92-м бензине и выдает 105 л.с., сочетаясь с классическим четырехступенчатым автоматом.

Интересно, что в ОАЭ, откуда везут эти автомобили, их стоимость начинается примерно с 1,25 млн рублей, но после всех расходов и доставки в Россию цена увеличивается до 2,3 млн. Это все равно дешевле многих китайских конкурентов, которые в последние годы заметно подорожали.

Эксперты отмечают, что появление Mitsubishi Xpander может изменить приоритеты в сегменте доступных семиместных автомобилей. На фоне роста цен на китайские модели и ограниченного выбора среди японских брендов, Xpander выглядит практичным решением для семей. К тому же, как показывает опыт других моделей, например, Belgee S50, который недавно подорожал, рынок быстро реагирует на новые предложения и изменения ценовой политики — подробнее об этом можно узнать в динамике цен нароссийском рынке седанов .

Mitsubishi Xpander не только предлагает семь мест, но и отличается простотой обслуживания, что важно для регионов с ограниченной сервисной инфраструктурой. Его двигатель не требует дорогого топлива, а автоматическая коробка передач считается одной из самых надежных в своем классе.