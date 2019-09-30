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30 сентября 2019, 07:39

Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX

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Фото: Роспатент
Компания Mitsubishi запатентовала дизайн обновленного внедорожника Pajero Sport и кроссовера ASX для российского рынка. В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения.
Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX

 

Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX
Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX
Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX
Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX
Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX
Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX
Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX
Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX
Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX
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Внедорожник Pajero Sport и кроссовер ASX пережили плановый рестайлинг в 2019 году. Обе модели будут продаваться в России, но официальные сроки выхода на рынок пока неизвестны. По информации «Российской газеты», компания планирует локализовать сборку обновленного Pajero Sport в Калуге, произойдёт это не раньше, чем через год. 

Первым Mitsubishi представила рестайлинговый кроссовер ASX - в феврале 2019 года. А в марте новинку демонстрировали на Женевском автосалоне. Кроссовер серьезно изменился внешне. Решетка радиатора, оптика, конфигурация бамперов – все выполнено в новом стиле Dynamic Shield. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками: красным Red Diamond и оранжевым Oak Brown. В салоне появилась обновленная медиасистема с увеличенным до 8 дюймов сенсорным экраном и встроенной навигацией. Европейским покупателям обещают новый 2,0-литровый мотор. 

Представленный в Таиланде в июле 2019 года Pajero Sport предназначен для местного рынка, но версия для России будет отличаться разве что моторной гаммой. Дизайн передней части внедорожника опять-таки привели в соответствие с новым корпоративным стилем Mitsubishi. Обновленный Pajero Sport получил двухэтажную оптику, другую решетку радиатора, а также видоизмененные крылья и капот. Вытянутые задние фонари стали компактнее – нижние светоотражатели теперь аккуратно вписаны в диффузор. Поменялась графика задней оптики, на крыше появился «двугорбый» спойлер. В салоне смену традиционным шкалам пришла цифровая приборная панель, появился сквозной «карман» в центральном тоннеле, расширился список электронных помощников.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi ASX
У друга такой кроссовер, давал мне пару раз прокатиться. Что могу сказать - автомобиль действительно достойный. Не смотря на немаленькие габариты очень маневренный и управлять им легко. Нормально ведет себя, как в условиях города, так и на трассе. Быстро набирает скорость, не смотря на солидный вес. ...
Алексей Рягузов
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Названы лучшие подержанные кроссоверы до 600 000 рублей
автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
вадим
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Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX
{{material_127056}}Внедорожник Pajero Sport и кроссовер ASX пережили плановый рестайлинг в 2019 году. Обе модели будут продаваться в России, но официальные сроки выхода на рынок пока неизвестны. По информации «Российской газеты», компания планирует локализовать сборку обновленного Pajero Sport в Калуге, произойдёт это не раньше, чем через год. Первым Mitsubishi представила рестайлинговый кроссовер ASX - в феврале 2019 года. А в марте новинку демонстрировали на Женевском автосалоне. Кроссовер серьезно изменился внешне. Решетка радиатора, оптика, конфигурация бамперов – все выполнено в новом стиле Dynamic Shield. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками: красным Red Diamond и оранжевым Oak Brown. В салоне появилась обновленная медиасистема с увеличенным до 8 дюймов сенсорным экраном и встроенной навигацией. Европейским покупателям обещают новый 2,0-литровый мотор. Представленный в Таиланде в июле 2019 года Pajero Sport предназначен для местного рынка, но версия для России будет отличаться разве что моторной гаммой. Дизайн передней части внедорожника опять-таки привели в соответствие с новым корпоративным стилем Mitsubishi. Обновленный Pajero Sport получил двухэтажную оптику, другую решетку радиатора, а также видоизмененные крылья и капот. Вытянутые задние фонари стали компактнее – нижние светоотражатели теперь аккуратно вписаны в диффузор. Поменялась графика задней оптики, на крыше появился «двугорбый» спойлер. В салоне смену традиционным шкалам пришла цифровая приборная панель, появился сквозной «карман» в центральном тоннеле, расширился список электронных помощников.
2019-09-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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