30 сентября 2019, 07:39
Mitsubishi запатентовал в России рестайлинговые Pajero Sport и ASX
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Фото: Роспатент
Компания Mitsubishi запатентовала дизайн обновленного внедорожника Pajero Sport и кроссовера ASX для российского рынка. В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
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Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport ...Читать далее
Первым Mitsubishi представила рестайлинговый кроссовер ASX - в феврале 2019 года. А в марте новинку демонстрировали на Женевском автосалоне. Кроссовер серьезно изменился внешне. Решетка радиатора, оптика, конфигурация бамперов – все выполнено в новом стиле Dynamic Shield. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками: красным Red Diamond и оранжевым Oak Brown. В салоне появилась обновленная медиасистема с увеличенным до 8 дюймов сенсорным экраном и встроенной навигацией. Европейским покупателям обещают новый 2,0-литровый мотор.
Представленный в Таиланде в июле 2019 года Pajero Sport предназначен для местного рынка, но версия для России будет отличаться разве что моторной гаммой. Дизайн передней части внедорожника опять-таки привели в соответствие с новым корпоративным стилем Mitsubishi. Обновленный Pajero Sport получил двухэтажную оптику, другую решетку радиатора, а также видоизмененные крылья и капот. Вытянутые задние фонари стали компактнее – нижние светоотражатели теперь аккуратно вписаны в диффузор. Поменялась графика задней оптики, на крыше появился «двугорбый» спойлер. В салоне смену традиционным шкалам пришла цифровая приборная панель, появился сквозной «карман» в центральном тоннеле, расширился список электронных помощников.
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Комментарии пользователей
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всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
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