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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

12 ноября 2026, 15:07

Керосиновый мотор от трактора и вес в 10 тонн: как советские инженеры создали «Рыбинца», заменившего дорогие импортные катки?

Керосиновый мотор от трактора и вес в 10 тонн: как советские инженеры создали «Рыбинца», заменившего дорогие импортные катки?

От паровых лебёдок к стройкам века: как обычный ремонтный завод в Рыбинске совершил революцию в советском дорожном строительстве?

Керосиновый мотор от трактора и вес в 10 тонн: как советские инженеры создали «Рыбинца», заменившего дорогие импортные катки?

В 2026 году исполнилось 95 лет машине, с которой в СССР началось производство самоходных дорожных катков. «Рыбинец» получил тракторный керосиновый мотор и зубчатый рулевой редуктор. Разбираем устройство катка и его путь от МКК-1 к следующим моделям.

В 2026 году исполнилось 95 лет машине, с которой в СССР началось производство самоходных дорожных катков. «Рыбинец» получил тракторный керосиновый мотор и зубчатый рулевой редуктор. Разбираем устройство катка и его путь от МКК-1 к следующим моделям.

Керосиновый мотор от трактора СХТЗ 15-30 избавил конструкторов от разработки силовой установки с нуля. 1 мая 1931 года Рыбинский завод выпустил МКК «Рыбинец» - первый советский дорожный каток с двигателем внутреннего сгорания.

Машина весила 10 тонн, вспоминают журналисты издания igrader.ru. Двухосная трехвальцовая схема сохраняла компоновку паровых катков, а разрезной передний валец лучше повторял рельеф. Его диаметр составлял 1000 мм, заднего - 1545 мм; рабочая ширина достигала 1900 мм. Передний валец поворачивался на 45 градусов.

Двигатель развивал 30 л. с. на валу отбора мощности и сохранил исходное исполнение, включая внешний фланец для ременной передачи. Цепные лебедки, привычные для паровых машин, сменил зубчатый рулевой редуктор с длинным валом от рулевого колеса. Водителя прикрывала большая крыша-навес.

Появлению катка предшествовала перестройка самого предприятия. Ремонтные мастерские в Рыбинске открыли 4 июня 1870 года для обслуживания Московско-Вятско-Рыбинской железной дороги. После революции они оставались в ведении Наркомата путей сообщения, а в 1928 году стали Рыбинским ремонтно-механическим заводом № 2. В 1930-м завод передали обществу «Трансстрой» и полностью перевели на выпуск дорожных машин.

Для нового производства открыли механические и линейные цеха. При них создали лаборатории. К работе привлекли иностранных специалистов. В период первой пятилетки спрос на дорожную технику опережал возможности отечественных заводов, поэтому СССР закупал машины за рубежом.

Среди американских катков были Buffalo и Austin. Немецкие примеры - Kempa и Kelble; из Дании поступал Ringster. Четырехколесный Austin весил 10 тонн, а Buffalo имел приспособления для волнового уплотнения. Для пятиколесного Ringster указывались варианты массой 6 тонн с карбюраторным двигателем и 9 тонн с дизелем.

Серийный выпуск начался после демонстрации машины. МКК-1 продержался на конвейере до начала 1932 года, затем его сменил МКК-2. В новой модификации бугель передней подвески расположили продольно, и кинематика рулевого управления изменилась. Точное количество выпущенных ранних катков неизвестно.

Рыбинские машины работали на строительстве канала Москва - Волга и объектах Кузнецкого металлургического комбината. Их использовали и при прокладке автомобильных дорог, и при строительстве аэродромов по стране.

Позже завод выпускал крупные катки МК-3 и МК-5 массой от 7 до 12 тонн, а также легкие двухвалковые машины типа «тандем» массой 1,5 тонны. Всего предприятие выпустило более 135 тысяч машин для уплотнения. Продукция известна в 77 странах.

Сегодня АО «Раскат» носит имя, образованное от слов «Рыбинские асфальтовые катки». Памятник МКК «Рыбинец» установлен на территории завода в Рыбинске, на улице Труда.

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