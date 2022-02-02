МКС решили затопить: стали известны планы НАСА относительно судьбы Международной космической станции
Затопление должно произойти в январе 2031 года. Станцию весом 930 тысяч фунтов (около 422 тонн) будут постепенно смещать с орбиты, а части, которые не сгорят в атмосфере, будут затоплены в необитаемом районе южной части Тихого океана под названием Точка Немо.
Это самое отдаленное место на планете, так называемый Океанский полюс недоступности. Эта условная точка в Мировом океане была вычислена методом компьютерного моделирования в 1992 году. Она наиболее удалена от какой-либо суши на Земле, три ближайшие точки суши находятся в 2688 километрах.
Станция, запущенная в 1998 году, в настоящее время непрерывно используется с ноября 2000 года, «являясь маяком международного сотрудничества», при этом ведущую роль в эксплуатации станции играют США, Россия и Европейское космическое агентство.
МКС была рассчитана на 15 лет, а ко времени затопления в океане она будет функционировать более 30 лет. В НАСА заявили, что проверки безопасности конструкции станции показали, что она безопасна до 2030 года.
В планах НАСА в течение следующего десятилетия добавить на МКС ряд коммерчески эксплуатируемых модулей, чтобы они в конечном итоге отделились и сформировали собственную коммерческую станцию, присоединившись к трем другим частным орбитальным объектам, запущенным до 2030 года.
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 820 000 РNissan X-Trail 2004 в Москве
- 1 270 000 РLand Rover Range Rover Sport 2009 в Москве
- 250 000 РDaewoo Matiz 2014 в Москве
- 4 280 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 2 610 000 РJeep Grand Cherokee 2013 в Москве
- 465 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 1 785 000 РToyota Land Cruiser Prado 2008 в Москве
- 3 870 000 РMercedes M-класс 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий