27 ноября 2026, 11:40
Что делать водителям, если до сих пор не пришло уведомление о налоге?
Что делать водителям, если до сих пор не пришло уведомление о налоге?
Бумажное письмо от налоговой не пришло, а срок оплаты 1 декабря уже близко? Объясняем, как изменились правила рассылки уведомлений в 2026 году, где проверить сумму налога и избежать проблем с ФНС.
Транспортный налог за 2025 год необходимо оплатить не позже 1 декабря 2026 года. После этой даты неоплаченная сумма станет налоговой задолженностью, а с 2 декабря на нее начнут начислять пени за каждый день просрочки. Для физических лиц пеню рассчитывают исходя из 1/300 основной ставки Банка России за каждый день.
Налоговые уведомления должны направлять не позже чем за 30 дней до крайнего срока оплаты. Однако документ не обязательно приходит именно бумажным письмом: с 1 августа 2026 года гражданам с подтвержденной учетной записью ЕСИА его автоматически размещают в личном кабинете на Госуслугах. Новый порядок действует для уведомлений за налоговый период 2025 года.
Многие водители сообщают, что уведомлений до сих пор нет. Об этом пишет Avtospavochnaya.com. Если бумажное письмо не пришло, зарегистрированным пользователям в первую очередь стоит проверить раздел налоговых документов на Госуслугах.
Новый порядок ввел Федеральный закон от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. Исключение предусмотрено для тех, кто отказался от получения документов через Госуслуги: уведомление им направят другим установленным способом. В зависимости от канала его можно найти в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или получить заказным письмом.
Сводное уведомление может включать транспортный налог и налог на имущество физических лиц. В нем также могут быть земельный налог и, в отдельных случаях, НДФЛ, который не удержал налоговый агент. В документе стоит проверить сведения об автомобиле и периоде владения, а мощность двигателя сверить с данными о примененных льготах. Если уведомление не найдено ни на Госуслугах, ни в личном кабинете ФНС или в нем есть ошибка, можно обратиться в налоговую через личный кабинет, сервис обращений ФНС либо инспекцию по месту жительства.
Начисления за 2025 год необходимо оплатить до 1 декабря 2026 года. Отсутствие бумажного письма не отменяет обязанности проверить сумму налога и внести платеж в установленный срок.
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