Многодетным семьям Ленобласти будут выдавать полноприводные автомобили независимо от уровня доходов

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Раньше власти Ленинградской области выдавали автомобиль повышенной вместимости и повышенной проходимости, если в семье рождался седьмой ребенок. Позже планку снизили до шести детей, но требовалось соблюсти критерий нуждаемости. Среднемесячный доход в расчете на каждого члена семьи не должен был выше среднего показателя по Ленинградской области. Регулярно возникали досадные казусы, сообщает Piter.TV

Например, многодетной матери Ирине Кудрявцевой из Кировска, воспитывающей шестерых детей, дважды отказались выдать автомобиль, поскольку среднедушевой доход в ее семье на 450 рублей выше положенного. Теперь критерий отменят. После рождения шестого ребенка семья сможет получить полноприводный микроавтобус. Как правило, людям выдавали «ГАЗели».

Упомянутые модели: ГАЗ 3302 Газель (от 825 000 Р )

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