Многодетным семьям Ленобласти будут выдавать полноприводные автомобили независимо от уровня доходов
Например, многодетной матери Ирине Кудрявцевой из Кировска, воспитывающей шестерых детей, дважды отказались выдать автомобиль, поскольку среднедушевой доход в ее семье на 450 рублей выше положенного. Теперь критерий отменят. После рождения шестого ребенка семья сможет получить полноприводный микроавтобус. Как правило, людям выдавали «ГАЗели».
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Смертельное ДТП в Иркутской области: трое погибли, четверо в больнице
Накануне вечером на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошла серьезная авария с участием трех автомобилей: Isuzu Forward, «ГАЗели» и Subaru Legacy.Читать далее
-
20.10.2023, 13:03
В тройном ДТП под Вырой погиб человек
Накануне вечером, 19 октября, на трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием трех автомобилей: Hyundai Solaris, пожарной «ГАЗели» и большегруза Scania.Читать далее
-
21.08.2023, 07:18
В ДТП под Уфой погибли четверо: женщина уснула за рулем
Утром в воскресенье, 20 августа, на Западном обходе Уфы автомобиль Lada Granta лоб в лоб столкнулся с грузовой «ГАЗелью». В легковушке не выжил никто. Очевидцы рассказали, как было дело.Читать далее
-
08.08.2023, 14:34
Смертельное ДТП в Ленобласти: дорогу засыпало помидорами
Движение по трассе Р-23 в Лужском районе Ленинградской области оказалось заблокированным после аварии с участием большегруза и «ГАЗели». Всю проезжую часть засыпало помидорами.Читать далее
-
14.06.2023, 07:04
Маршрутку смыло ливнем с дороги, пассажиры оказались в ловушке (видео)
Во время сильного дождя маршрутку, ехавшую из Владикавказа в Моздок, потоком воды смыло в кювет и перевернуло. Эвакуировать пассажиров пришлось спасателям. Одна женщина погибла.Читать далее
-
09.06.2023, 13:11
Злостный нарушитель на «ГАЗели» спровоцировал смертельное ДТП на трассе «Сортавала»
Полиция рассказала об обстоятельствах смертельной аварии на трассе «Сортавала», которая произошла накануне вечером, 8 июня. Виновника за последний год привлекали за нарушение ПДД 63 раза.Читать далее
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