5 апреля 2021, 19:43
Многострадальный Советский проспект расширят до 6 полос
Рыбацкое – один из новых районов Санкт-Петербурга, в котором многоэтажки растут как грибы после дождя. Единственная дорога, связывающая его с мегаполисом – двухполосный изрядно разбитый Советский проспект. Сегодня стало известно, что Смольный запланировал масштабную реконструкцию.
Дарья Климова Фото: bn.ru
Фото: bn.ru
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В Санкт-Петербурге дан старт строительству Широтной магистрали скоростного движения. В основание будущей транспортной ...Читать далее
Одновременно власти Петербурга рассказали о предстоящей реконструкции Петрозаводского шоссе. Работы здесь уже стартовали, пишет Peterburg2. На первом этапе дорожникам предстоит возвести транспортную развязку на пересечении с Вознесенским шоссе. Затем приступят и к расширению самой трассы.
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