Почему европейский дом на колесах Malmo удивляет своим форматом и ценой – стоит ли выбирать такой вариант

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 17:48

Мобильный дом Malmo: крошечный дом на колесах с уютной верандой для отдыха

Маленькие дома на колесах становятся все популярнее в Европе. Форматы и цены удивляют даже опытных путешественников. Malmo Tiny House выделяется среди конкурентов. Чем он отличается от привычных караванов? Узнайте, почему этот домик с верандой привлекает внимание.

Маленькие дома на колесах становятся все популярнее в Европе. Форматы и цены удивляют даже опытных путешественников. Malmo Tiny House выделяется среди конкурентов. Чем он отличается от привычных караванов? Узнайте, почему этот домик с верандой привлекает внимание.

Современные мобильные дома поражают разнообразием форм и размеров. Сегодня каждый может подобрать себе идеальный вариант для путешествий или жизни на колесах. Особенно в Европе, где спрос на компактные и домашние дома растет с каждым годом. Но не все такие дома официально считаются караванами, и это влияет на их стоимость и возможности использования.

Одним из ярких представителей нового поколения мобильных домов стал Malmo Tiny House. Этот домик сразу выделяется среди других благодаря своей необычной конструкции. Внешне он напоминает классический фургон, но при этом у него есть небольшая веранда. Такое решение делает его не только практичным, но и уютным для отдыха на природе.

Фото: Tiny Haus Deutschland 

Как сообщает autoevolution, в Европе подобные дома редко получают статус каравана. Это связано с особенностями сертификации и требованиями к мобильным постройкам. Поэтому владельцам приходится учитывать некоторые нюансы при выборе и эксплуатации дома. Тем не менее, популярность Malmo Tiny House только растет, несмотря на то, что его цена может быть сравнимой с полноценной квартирой.

Внутри Malmo Tiny House продумано все до мелочей. Здесь есть компактная кухня, спальное место и даже небольшая гостиная. Благодаря грамотной планировке пространство используется максимально эффективно. Веранда позволяет наслаждаться свежим воздухом и природой, не выходя за пределы собственного дома.

Еще одним преимуществом Malmo Tiny House является его мобильность. Дом легко транспортируется, что особенно важно для тех, кто любит менять место отдыха. При этом он остается устойчивым и надежным даже при длительных переездах. Такой формат жилья идеально подходит для пассажиров, ценящих комфорт и свободу передвижения.

Несмотря на стоимость, интерес к автодомам не ослабевает. Многие европейцы рассматривают их как альтернативу традиционному образу жизни или как временное решение для отпуска. Malmo Tiny House доказывает, что компактный дом на колесах может быть не только функциональным, но и стильным, веранда придаёт ему особый уют.

