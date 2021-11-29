Mobius Two: внедорожник за 6 000 долларов
Правда, комфорт и безопасность сего автомобиля, ну… Скажем так, вызывают некоторые вопросы. А про дизайн лучше не говорить ничего.
В машине нет не только кондиционера, но и стёкол. Точнее, одно стекло всё-таки есть: лобовое. А боковых – нет. Совсем. Так же, как и задней двери. Об остальных элементах комфорта можно и не вспоминать.
Коробка передач, разумеется, механическая, пятиступенчатая. Двигатель – слабенький, всего 86 л.с., объёмом 1,6 л. Ничего, кстати, не напоминает? О максимальной скорости разгоне до 100 км/ч ничего не известно. Возможно, это и к лучшему.
Системы безопасности, как вы уже поняли, во внедорожнике отсутствуют. Насчёт краш-тестов информации нет, как и о разгоне. Имеются подозрения, что эти самые краш-тесты просто никто не проводил.
Привод, как и полагается джипу, у Мобиуса полный. Дорожный просвет – просто огромный: 35 сантиметров! Правда, на проходимости могут плохо сказаться простенькие шины и отсутствие межосевых блокировок. Но для того, чтобы как-то передвигаться по убитым грунтовкам, возможностей хватит с лихвой.
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