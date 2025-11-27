Компактный прицеп Moby1 C2 Trailer удивляет возможностями и легкостью – мобильная дача для одного

27 ноября 2025, 15:28
Moby1 C2 Trailer: мини-дом на колесах для мотоциклистов и велосипедистов
Moby1 C2 Trailer: мини-дом на колесах для мотоциклистов и велосипедистов
Moby1 C2 Trailer меняет представление о путешествиях. Миниатюрный прицеп легко едет за мотоциклом. Внутри есть все необходимое для ночевки. Кухня и шкаф делают его настоящим домом. Оцените новый уровень мобильности и комфорта.
Компания Moby1 Expedition вывела на рынок необычный прицеп, который способен стать настоящим спасением для любителей путешествий на двух колесах. Модель C2 Trailer разработана специально для тех, кто предпочитает передвигаться на мотоцикле или даже велосипеде, но не готов жертвовать комфортом ночевки.
Габариты этого мини-дома на колесах настолько скромны, что внутри может находиться только один человек. Однако создатели предусмотрели все необходимое для полноценного отдыха: внутри есть кровать, а также небольшой шкаф для хранения одежды и личных вещей. Такой подход позволяет не брать с собой лишнего, но при этом не возникает проблем с дорогой.
Особое внимание следует обратить на кухню, расположенную снаружи в задней части прицепа. Она оборудована газовой плитой, что дает возможность приготовить горячий завтрак или ужин прямо на стоянке. Такой функционал делает трейлер Moby1 C2 не просто спальным местом, а полноценным мобильным домом , который можно взять с собой куда угодно.
Вес конструкции минимален, что позволяет буксировать прицеп не только на мотоцикле, но и на обычном велосипеде. Это обеспечивает новые горизонты для пассажиров, которые ценят свободу передвижения и не хотят зависеть от гостиниц или кемпингов. Moby1 C2 Trailer – это решение для тех, кто стремится к автономии и комфорту даже в самых отдаленных уголках страны.
Похожие материалы
-
27.11.2025, 20:31
Keystone Reign 13RK 2026: компактный прицеп для путешествий вне асфальта и стереотипов
Keystone Reign 13RK 2026 ломает привычные представления о домах на колесах. Миниатюрный, легкий и готовый к бездорожью, он создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Чем удивит этот прицеп – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 20:11
BST Expedition 500: новый прицеп-автодом с электротентом и солнечными батареями
BST Expedition 500 – это современный прицеп-автодом с массой 1300 кг и габаритами 5100×2460×2790 мм. Внутри – диван-кровать, холодильник и электротент. Узнайте, какие еще опции доступны и чем удивляет этот дом на колесах. Оцените, насколько он подходит для дальних поездок.Читать далее
-
27.11.2025, 20:02
Компактный прицеп Coachman VIP 460 удивляет роскошью и продуманным комфортом
Coachman VIP 460 – это не просто очередной прицеп. Британский производитель решил удивить даже самых требовательных путешественников. Внутри компактного корпуса скрывается уровень комфорта, который редко встретишь в этом классе. Чем же он так выделяется? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:36
Harley-Davidson Golden Phantom: кастом с огромным передним колесом удивляет фанатов
Harley-Davidson Golden Phantom сразу бросается в глаза благодаря огромному переднему колесу. Этот кастомный байк основан на старой версии Breakout с мотором 114ci. Внешний вид мотоцикла поражает сочетанием классики и современных деталей. Почему этот проект вызывает столько обсуждений среди поклонников? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 17:32
Forest River представил новый Wildwood 320ICE с двумя санузлами и местом для восьми человек
Forest River удивил новым прицепом Wildwood 320ICE. В нем два санузла и много места для семьи. Планировка свежая и необычная. Модель рассчитана на восемь человек. Подробности о новинке 2026 года – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 09:27
Volkswagen Crafter превращается в уютный автодом: компактность и комфорт в деталях
Volkswagen Crafter становится все популярнее среди любителей автопутешествий. Его просторный салон и современные опции делают его отличной платформой для создания кемперов. Внутри легко разместить все необходимое для комфортной жизни в дороге. Узнайте, чем этот вариант может удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
-
27.11.2025, 06:44
Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю
Молодая пара из Кунгура создала необычный мотодом. Они отправились в большое путешествие к морю. В пути их ждали неожиданные испытания и добрые люди. Узнайте, как они справились с трудностями и что им это дало.Читать далее
-
26.11.2025, 20:47
Компактный прицеп БЕЛКА для путешествий: мобильный дом с продуманным интерьером
Узнайте, как компактный прицеп БЕЛКА меняет представление о путешествиях. Внутри – эргономика, трансформируемое спальное место и автономность. Мобильность, комфорт и множество опций для любого сезона. Откройте новые горизонты с этим мини-домом.Читать далее
-
26.11.2025, 19:46
Zuri готовит к испытаниям второе поколение гибридного пятиместного VTOL
Чешская компания Zuri выходит на финишную прямую сертификации своего гибридного VTOL. Вторая версия демонстратора TD 2.0 уже почти готова к первым полетам. Инженеры обещают множество доработок и улучшений. Ожидается, что испытания начнутся в следующем году. Подробности о проекте и его перспективах – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
27.11.2025, 20:31
Keystone Reign 13RK 2026: компактный прицеп для путешествий вне асфальта и стереотипов
Keystone Reign 13RK 2026 ломает привычные представления о домах на колесах. Миниатюрный, легкий и готовый к бездорожью, он создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Чем удивит этот прицеп – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 20:11
BST Expedition 500: новый прицеп-автодом с электротентом и солнечными батареями
BST Expedition 500 – это современный прицеп-автодом с массой 1300 кг и габаритами 5100×2460×2790 мм. Внутри – диван-кровать, холодильник и электротент. Узнайте, какие еще опции доступны и чем удивляет этот дом на колесах. Оцените, насколько он подходит для дальних поездок.Читать далее
-
27.11.2025, 20:02
Компактный прицеп Coachman VIP 460 удивляет роскошью и продуманным комфортом
Coachman VIP 460 – это не просто очередной прицеп. Британский производитель решил удивить даже самых требовательных путешественников. Внутри компактного корпуса скрывается уровень комфорта, который редко встретишь в этом классе. Чем же он так выделяется? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:36
Harley-Davidson Golden Phantom: кастом с огромным передним колесом удивляет фанатов
Harley-Davidson Golden Phantom сразу бросается в глаза благодаря огромному переднему колесу. Этот кастомный байк основан на старой версии Breakout с мотором 114ci. Внешний вид мотоцикла поражает сочетанием классики и современных деталей. Почему этот проект вызывает столько обсуждений среди поклонников? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 17:32
Forest River представил новый Wildwood 320ICE с двумя санузлами и местом для восьми человек
Forest River удивил новым прицепом Wildwood 320ICE. В нем два санузла и много места для семьи. Планировка свежая и необычная. Модель рассчитана на восемь человек. Подробности о новинке 2026 года – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 09:27
Volkswagen Crafter превращается в уютный автодом: компактность и комфорт в деталях
Volkswagen Crafter становится все популярнее среди любителей автопутешествий. Его просторный салон и современные опции делают его отличной платформой для создания кемперов. Внутри легко разместить все необходимое для комфортной жизни в дороге. Узнайте, чем этот вариант может удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
-
27.11.2025, 06:44
Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю
Молодая пара из Кунгура создала необычный мотодом. Они отправились в большое путешествие к морю. В пути их ждали неожиданные испытания и добрые люди. Узнайте, как они справились с трудностями и что им это дало.Читать далее
-
26.11.2025, 20:47
Компактный прицеп БЕЛКА для путешествий: мобильный дом с продуманным интерьером
Узнайте, как компактный прицеп БЕЛКА меняет представление о путешествиях. Внутри – эргономика, трансформируемое спальное место и автономность. Мобильность, комфорт и множество опций для любого сезона. Откройте новые горизонты с этим мини-домом.Читать далее
-
26.11.2025, 19:46
Zuri готовит к испытаниям второе поколение гибридного пятиместного VTOL
Чешская компания Zuri выходит на финишную прямую сертификации своего гибридного VTOL. Вторая версия демонстратора TD 2.0 уже почти готова к первым полетам. Инженеры обещают множество доработок и улучшений. Ожидается, что испытания начнутся в следующем году. Подробности о проекте и его перспективах – в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве