27 октября 2017, 21:43

Model S примерит кузов Shooting Brake

Американский электрокар станет основой для трехдверного универсала. Но разработкой займется не производитель модели - Tesla, а голландское кузовное ателье RemetzCar.
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Tesla Model S EV AT
700 л.с
Автоматическая
0-100 - 3.2 с, 249 км/ч
4976 x 1963 x 1435 мм
полный
10 300 000 руб
Все характеристики
Новинка появится на рынке в марте следующего года. Сегодня компания опубликовала тизерное изображение автомобиля, силуэт которого недвусмысленно намекает о направлении работы голландцев. Электрокар получит кузов Shooting Brake. Остальные подробности станут известны ближе к дате презентации.

Дизайн-проект разрабатывался лондонской студией Niels van Roij Design, которая получила заказ от голландского коллекционера Флориса де Раадта. Кроме явных изменений экстерьера, модель будет оснащаться рядом особых опций и получит эксклюзивный интерьер. Что именно будет изменено в машине, пока не сообщается. Создатели запланировали тираж в количестве 20 экземпляров.

Компания Tesla выпустила три модификации электрокара. Самая мощная - P100D. Этот автомобиль приводится в движение электрической силовой установкой, суммарная отдача которой составляет 773 «лошади» и 967 Нм крутящего момента. Разгон до первой «сотни» занимает 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Емкости аккумуляторов достаточно для преодоления 613 км.

Дизайн и тюнинг Тесла Модель С

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Model S примерит кузов Shooting Brake
{{params_54905}}Новинка появится на рынке в марте следующего года. Сегодня компания опубликовала тизерное изображение автомобиля, силуэт которого недвусмысленно намекает о направлении работы голландцев. Электрокар получит кузов Shooting Brake. Остальные подробности станут известны ближе к дате презентации.Дизайн-проект разрабатывался лондонской студией Niels van Roij Design, которая получила заказ от голландского коллекционера Флориса де Раадта. Кроме явных изменений экстерьера, модель будет оснащаться рядом особых опций и получит эксклюзивный интерьер. Что именно будет изменено в машине, пока не сообщается. Создатели запланировали тираж в количестве 20 экземпляров.Компания Tesla выпустила три модификации электрокара. Самая мощная - P100D. Этот автомобиль приводится в движение электрической силовой установкой, суммарная отдача которой составляет 773 «лошади» и 967 Нм крутящего момента. Разгон до первой «сотни» занимает 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Емкости аккумуляторов достаточно для преодоления 613 км.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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