Model S примерит кузов Shooting Brake
|Tesla Model S EV AT
|700 л.с
|Автоматическая
|0-100 - 3.2 с, 249 км/ч
|4976 x 1963 x 1435 мм
|полный
|10 300 000 руб
|Все характеристики
Дизайн-проект разрабатывался лондонской студией Niels van Roij Design, которая получила заказ от голландского коллекционера Флориса де Раадта. Кроме явных изменений экстерьера, модель будет оснащаться рядом особых опций и получит эксклюзивный интерьер. Что именно будет изменено в машине, пока не сообщается. Создатели запланировали тираж в количестве 20 экземпляров.
Компания Tesla выпустила три модификации электрокара. Самая мощная - P100D. Этот автомобиль приводится в движение электрической силовой установкой, суммарная отдача которой составляет 773 «лошади» и 967 Нм крутящего момента. Разгон до первой «сотни» занимает 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Емкости аккумуляторов достаточно для преодоления 613 км.
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