Модели машин, которые не стоит покупать в 2022 году
Toyota Mirai
Она просто великолепна во всем: внешность, производительность, качество интерьера и функционал. Но это тот случай, когда машина сильно опередила свое время – возможность заправлять водородные элементы на сегодняшний день мало у кого есть. В России первая и пока единственная водородная заправка открылась в 2020 году. В США на конец 2021 года было 49 общедоступных станций. Лучше всего ситуация в Германии, где запущено 84 станции по данным на 2020 год.
Tesla Model Y
По сути, это внедорожная версия Model 3, владельцы ценят ее за маневренность, скорость и вместительность. Но проблемы с кузовом, электроникой и климатической системой остаются в числе основных. К тому же NHTSA уже 5 раз отзывал модель по причине проблем с безопасностью. По мнению Consumer Reports, Model Y заслуживает оценку 1 из 5 за безопасность и общий рейтинг 18/100.
Maserati Ghibli
Пусть лейбл Maserati не вводит вас в заблуждение, эта модель не способна оправдать возлагаемые на нее надежды. При стоимости от 80 тыс. долларов, модель 2022 года предлагает намного меньше, чем почти каждый новый седан люксового сегмента. Это тесная машина с низким уровнем комфорта и слабой отделкой в базовой комплектации.
Lexus GX
Модель 2022 безусловно впечатляет своими внедорожными характеристиками, но ее интерьер безнадежно устарел и не отвечает современным требованиям. Конкуренты предлагают больше комфорта, больше пространства для хранения вещей. К тому же у модели ужасные показатели экономии топлива – почти 15 л на 100 км в смешанном цикле – это слишком много в 2022 году.
Mitsubishi Mirage G4
Полностью оправдывает свое название – за хорошим дизайном и потрясающей экономичностью (6,4 л на 100 км) скрывается маломощный и очень шумный 3-цилиндровый двигатель на 78 л.с. и низкое качество сборки. Добавьте к этому плохую шумоизоляцию, обилие дешевых материалов отделки и низкий уровень надежности. И вы поймете, почему не стоит брать ее, даже несмотря на крайне заманчивую цену (от 15,7 тыс. долларов на рынке США).
Ford EcoSport
Крошечный внедорожник, которому не хватает всего, что вы ждете от современного кроссовера. Единственным его плюсом можно назвать на удивление неплохую управляемость и способность ездить как реально спортивная машина, а не скучный внедорожник. Большой расход топлива, устаревшая информационно-развлекательная система, почти полное отсутствие современных опций безопасности.
Chrysler 300
Флагманский седан бренда, который все еще пользуется популярностью, но он безумно устарел во всем.
Ford Explorer
Это имя давно стало нарицательным, модель многие ценят за просторный салон с прекрасной шумоизоляцией и отличной управляемостью. Однако, у обновленной модели 2022 отмечается ряд неприятных моментов. Жесткая подвеска, проблема с трансмиссией, шумный двигатель и пр.
- 7 410 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 2 790 000 РLexus GX 2012 в Москве
- 2 890 000 РLexus GX 2012 в Москве
- 3 530 000 РMaserati Ghibli 2015 в Москве
- 1 685 000 РFord Explorer 2012 в Москве
- 6 310 000 РTesla Model Y 2021 в Москве
- 3 040 000 РFord Explorer 2017 в Москве
- 7 540 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 6 920 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 3 000 000 РFord Explorer 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий