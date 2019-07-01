1 июля 2019, 14:07

Модельный ряд в России оскудел до уровня 2005 года

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В текущем году россияне могут выбрать автомобиль лишь из 275 моделей отечественных и зарубежных автопроизводителей. Это на 31,4% меньше, чем в 2014 году, когда на рынке была представлена 401 легковая модель.
По данным аналитического агентства «Автостат», такого скудного модельного ряда не наблюдалось с 2005 года. Однако разница в том, что тогда в России было представлено лишь 4 китайских бренда, а сейчас – 11. И даже кризисный 2009 год не приводил к такому сокращению модельного ряда, как сейчас.

Пик сокращений приходится на 2015 – 2016 годы, а в 2017 – 2018 годах число моделей держалось около отметки в 300 единиц. Причина такой негативной тенденции – нерентабельность. Автопроизводителям невыгодно импортировать в Россию свои машины, поскольку затраты на сертификацию высоки, а объемы продаж минимальны. По мнению экспертов, в ближайшие годы ситуация не улучшится.

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Модельный ряд в России оскудел до уровня 2005 года
По данным аналитического агентства «Автостат», такого скудного модельного ряда не наблюдалось с 2005 года. Однако разница в том, что тогда в России было представлено лишь 4 китайских бренда, а сейчас – 11. И даже кризисный 2009 год не приводил к такому сокращению модельного ряда, как сейчас.Пик сокращений приходится на 2015 – 2016 годы, а в 2017 – 2018 годах число моделей держалось около отметки в 300 единиц. Причина такой негативной тенденции – нерентабельность. Автопроизводителям невыгодно импортировать в Россию свои машины, поскольку затраты на сертификацию высоки, а объемы продаж минимальны. По мнению экспертов, в ближайшие годы ситуация не улучшится.
2019-07-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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