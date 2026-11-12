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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

12 ноября 2026, 14:59

Куда махнуть на машине по ровному асфальту: 6 крутых маршрутов по обновлённым трассам России

Куда махнуть на машине по ровному асфальту: 6 крутых маршрутов по обновлённым трассам России

Новый мост через Оку и дороги к мемориалам: куда поехать на машине по обновленным трассам

Куда махнуть на машине по ровному асфальту: 6 крутых маршрутов по обновлённым трассам России

Мост через Оку на М-2 после реконструкции стал точкой притяжения. В 2026 году ремонт идет на других участках федеральных трасс, ведущих к памятникам и природным маршрутам. Для автотуриста качество подъездов важно не меньше самой достопримечательности.

Мост через Оку на М-2 после реконструкции стал точкой притяжения. В 2026 году ремонт идет на других участках федеральных трасс, ведущих к памятникам и природным маршрутам. Для автотуриста качество подъездов важно не меньше самой достопримечательности.

После реконструкции мост через Оку на трассе М-2 «Крым» стал точкой притяжения для туристов. Обновление дорожной сети помогает связать поездки по стране с историческими местами и природными маршрутами. Об этом пишет «Российская Газета», отмечая рост числа поездок внутри России.

На подмосковном участке М-2 рядом с трассой расположены Подольск и Чехов. Дальше маршрут ведет к Серпухову и другим туристическим местам. В 2025 году здесь обновили верхний слой покрытия на 22-34-м километре, а в 2026-м работы продолжились на отрезках с 34-го по 49-й и со 101-го по 104-й километр. В Тульской области в перечень объектов, отремонтированных в 2025-2026 годах по нацпроекту «Основа для жизни», вошел участок М-2 «Крым» старого направления в Заокском районе. Специалисты «Росдортехнологии» оценивали состояние покрытия и дорожной инфраструктуры: проверяли бордюры, остановочные павильоны и дорожные знаки, а выполненный объем работ сверяли с проектными заданиями.

Старый мост через Оку построили в 1960-е годы, но к моменту реконструкции он уже не соответствовал нормативам. Дорожники демонтировали переправу и заменили несущие опоры, затем укрепили фундамент. После этого смонтировали пролеты и установили освещение со светофорами для безопасного речного судоходства. На М-2 в Заокском районе ведутся и работы на путепроводе: из-за его расположения на Т-образной опоре выполнить ремонт по половине сооружения нельзя, поэтому рядом с существующим запроектировали новый путепровод. В закупочной документации ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» на 2026 год предусмотрены услуги по эксплуатации мостов и тоннелей на М-2 в Московской, Тульской, Орловской и Курской областях.

Трассы ведут к местам памяти

В Дубровицах под Подольском, неподалеку от М-2 «Крым», находится Церковь Знамения Пресвятой Богородицы, памятник русской архитектуры конца XVII - начала XVIII веков. В Мелихове под Чеховом работает Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Павловича Чехова. Писатель жил там с перерывами до 1899 года; музей совмещает основную деятельность с работой профессионального театра.

У федеральных дорог немало мемориальных точек. На 119-м километре А-215 в Вологодской области расположен Оштинский рубеж, передний край обороны Красной Армии с октября 1941-го до 19 июня 1944 года. На 1458-м километре Р-21 «Кола» в Мурманской области находится мемориал «Долина Славы».

На 134-м километре М-9 «Балтия» в Подмосковье установлен памятник воинам 20-й армии, павшим в 1942 году во время контрнаступления под Москвой. По этой же трассе можно доехать до Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, расположенного на 229-м километре. Дорожники расширили весь маршрут из столицы до комплекса до четырех полос.

На А-146 в Краснодарском крае путешественников встречает памятник «Непокоренным». В Ростовской области у трассы А-135 установлен памятник Т-34-38. Он посвящен экипажу первого танка, ворвавшегося в Батайск 7 февраля 1943 года; это событие стало одним из этапов изгнания немецких захватчиков из Ростова-на-Дону. Дорожники обеспечивают проезд к мемориалам и участвуют в содержании многих из них.

Информация о дорожных ограничениях также помогает планировать поездку: единые правила перекрытия дорог описаны в материале о порядке перекрытий.

От Карелии до Алтая

По А-121 «Сортавала» в Карелии можно доехать до горного парка «Рускеала» с мраморным каньоном и бирюзовой водой. Эта дорога также ведет к Приозерску и Валааму. Трасса Р-21 «Кола» открывает путь на Кольский полуостров, к Териберке и Хибинам, а также к курорту «Большой Вудъявр». В 2025 году там модернизировали 25 километров подъездной дороги.

На Чуйском тракте, трассе Р-256, расположен Семинский перевал, который разделяет Северный и Центральный Алтай. Еще одна точка маршрута - Телецкое озеро. Подъезд протяженностью 140 километров включили в состав Чуйского тракта в 2020 году. За пять лет дорожники отремонтировали пять мостов и около 70 километров трассы; в ближайшее время предстоит обновить еще 32 километра.

По трассе Р-132 «Золотое кольцо» можно добраться до Ярославля и Костромы. Маршрут проходит также через Владимир и Суздаль с их объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2025 году здесь обновили 97 километров дорожного полотна и капитально отремонтировали мост через реку Кисьму.

Модернизация федеральных дорог и придорожный сервис повышают интерес к автотуризму и дают дополнительный импульс экономике малых городов. Создание инфраструктуры для семейного отдыха в пути входит в количество приоритетов Концепции развития автомобильного туризма в России до 2035 года, утвержденной правительством РФ.

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