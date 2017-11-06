Моду на утилизацию украинцам привить не удалось
Как сообщают местные СМИ, в стране зарегистрировано 9,1 млн автомобилей. Почти половина из них имеют советскую прописку или родом из СНГ. При этом каждый пятый автомобиль на рынке - старше 30 лет.
В 2013 году Рада вдруг решила, что необходимо обновить парк ТС и приняла закон, по которому видавшие виды автомобили необходимо было сдавать в утилизацию. Именно по этой причине был введен экологический сбор на импортные машины. Налог составлял 4,7-30 тыс. гривен на иномарку, в зависимости от объема двигателя. Вырученные деньги должны были пойти на утилизацию. Вскоре сбор отменили, а вот закон остался без изменений.
По причине низкого уровня продаж новых автомашин в обозримой перспективе средний возраст автомобилей в Украине может вырасти до 23 лет. Таким прогнозом с прессой поделились специалисты Транспортного страхового бюро «незалежной».
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