STEALTH 1500 – универсальный жилой модуль для пикапа: автономность, комфорт и мобильность – сколько стоит?

23 ноября 2025, 20:19
Модуль STEALTH 1500 для пикапов: комфортный автодом с автономией и быстрым монтажом
Узнайте о модуле STEALTH 1500 для среднеразмерных пикапов. Он создан для путешествий и работы. Внутри – все для автономной жизни. Комплектация и цены удивят даже опытных автолюбителей. Откройте новые возможности для вашего автомобиля.
На российском рынке появился модуль STEALTH 1500, который способен превращать любой среднеразмерный пикап в полноценный автодом. Производитель сделал ставку н эргономику и современный вид, отказавшись от привычных стеклянных окон. Благодаря универсальной конструкции модуль подходит для большинства популярных моделей пикапов, включая Amarok, Hilux, L200, Ranger и другие.
Одно из главных преимуществ STEALTH 1500 – возможность быстро снять модуль с автомобиля, что особенно удобно для тех, кто ценит мобильность и не хочет ограничивать функционал своего пикапа. Модуль рассчитан на четыре сидячих и три спальных места, что делает его предпочтительным выбором для семейной жизни, активного отдыха или работы в полевых условиях.
Владелец получает жилой модуль с мебелью, комплектом подушек и гелевой аккумуляторной батареей на 100 А/ч. За дополнительную плату можно оснастить модуль отопителем, холодильником, бойлером, биотуалетом, комплектом домкратов, а также заказать установку и подключение к электросистеме автомобиля. Полная комплектация обойдется в 1 650 000 рублей, базовая – от 1 513 000 рублей.
STEALTH 1500 весит 602 кг и предлагает либо два дополнительных спальных места: полноценных спальных мест размером 1880 на 2100 мм, либо чередование двух и одного спальных мест. Внутри предусмотрен проходной санузел с биотуалетом, холодильник на 30 литров, портативная плита, баки для чистой и сточной воды по 40 литров каждый, а также солнечные панели мощностью 2х100 Вт. Для удобства предусмотрены бойлер, велодержатель и маркиза.
STEALTH 1500 – это решение для тех, кто хочет получить максимальную свободу и комфорт в путешествиях, не жертвуя привычным стилем жизни и возможностями своего автомобиля.
