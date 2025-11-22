STEALTH ECO – универсальный автодом для пикапа: все удобства и свобода передвижения

Модуль STEALTH ECO для пикапов: комфорт и автономия для путешествий и работы

Узнайте о модуле STEALTH ECO для пикапов. Он подходит для разных моделей и обеспечивает автономность. Внутри – все для комфортных поездок. Цена и комплектация вас удивят. Откройте новые возможности для путешествий.

На рынке появился модуль STEALTH ECO, способный превратить любой среднеразмерный или полноразмерный пикап в полноценный дом на колесах. Производитель уделил особое внимание современному дизайну и продуманной эргономике, чтобы обеспечить максимальный комфорт как в дороге, так и на стоянке. Модуль совместим с популярными моделями пикапов, включая Amarok, Hilux, L200, Ranger, Toyota Tundra, Dodge RAM и Ford Raptor.

Ключевое преимущество STEALTH ECO — возможность быстро снять модуль с автомобиля. Это идеальное решение для тех, кто использует пикап не только для путешествий, но и для работы или повседневных задач. Универсальность конструкции открывает широкие возможности для применения в туризме, спорте и других сферах жизни.

Внутри модуля создано все необходимое для автономного проживания. Он вмещает четырех человек для отдыха и предоставляет три спальных места, что делает его отличным выбором для семьи или компании друзей. Габариты конструкции составляют 3470х2050х1950 мм при массе 600 кг. Спальные места трансформируются в зависимости от потребностей: можно разложить кровать и стол, получив спальное пространство размером 2000х1300 мм, или сложить стол, освободив дополнительную зону для сна.

Модуль поставляется в комплектации, которая включает два окна, люк, собственную электрическую систему с гелевым аккумулятором, бак для воды с помпой, мойку со смесителем и газовой конфоркой, батарею мощностью 2 кВт, бойлер на 8 литров, холодильник Alpicool на 65 литров, душевой поддон, две солнечные панели на 180 Вт, откидную лестницу и биотуалет Thetford Campa. Комплект дополнен набором подушек. Для желающих доступны опции, такие как комплект механических домкратов, установка модуля и подключение к электросистеме автомобиля.

Производитель реализовал в модуле все современные решения для полной автономии: солнечные панели, гелевый аккумулятор на 100 А*ч, баки для чистой и серой воды емкостью 55 литров, воздушный обогреватель и бойлер для горячей воды. Для хранения вещей предусмотрены удобные шкафчики и полки, а для приготовления еды — портативная плита и холодильник. Санузел выполнен в проходном формате, что экономит пространство и обеспечивает легкий доступ.

Стоимость модуля в полной комплектации начинается от 1 710 000 рублей. Это готовое решение для путешествий, работы и отдыха, не требующее дополнительных доработок. STEALTH ECO — это возможность отправиться в путь в любой момент, не жертвуя привычным уровнем комфорта.

Для владельцев пикапов, которые ценят свободу передвижения и не хотят зависеть от гостиниц или кемпингов, этот модуль станет настоящей находкой.