STEALTH ECO – универсальный автодом для пикапа: все удобства и свобода передвижения

22 ноября 2025, 07:38
Модуль STEALTH ECO для пикапов: комфорт и автономия для путешествий и работы
Узнайте о модуле STEALTH ECO для пикапов. Он подходит для разных моделей и обеспечивает автономность. Внутри – все для комфортных поездок. Цена и комплектация вас удивят. Откройте новые возможности для путешествий.
На рынке появился модуль STEALTH ECO, способный превратить любой среднеразмерный или полноразмерный пикап в полноценный дом на колесах. Производитель уделил особое внимание современному дизайну и продуманной эргономике, чтобы обеспечить максимальный комфорт как в дороге, так и на стоянке. Модуль совместим с популярными моделями пикапов, включая Amarok, Hilux, L200, Ranger, Toyota Tundra, Dodge RAM и Ford Raptor.
Ключевое преимущество STEALTH ECO — возможность быстро снять модуль с автомобиля. Это идеальное решение для тех, кто использует пикап не только для путешествий, но и для работы или повседневных задач. Универсальность конструкции открывает широкие возможности для применения в туризме, спорте и других сферах жизни.
Внутри модуля создано все необходимое для автономного проживания. Он вмещает четырех человек для отдыха и предоставляет три спальных места, что делает его отличным выбором для семьи или компании друзей. Габариты конструкции составляют 3470х2050х1950 мм при массе 600 кг. Спальные места трансформируются в зависимости от потребностей: можно разложить кровать и стол, получив спальное пространство размером 2000х1300 мм, или сложить стол, освободив дополнительную зону для сна.
Модуль поставляется в комплектации, которая включает два окна, люк, собственную электрическую систему с гелевым аккумулятором, бак для воды с помпой, мойку со смесителем и газовой конфоркой, батарею мощностью 2 кВт, бойлер на 8 литров, холодильник Alpicool на 65 литров, душевой поддон, две солнечные панели на 180 Вт, откидную лестницу и биотуалет Thetford Campa. Комплект дополнен набором подушек. Для желающих доступны опции, такие как комплект механических домкратов, установка модуля и подключение к электросистеме автомобиля.
Производитель реализовал в модуле все современные решения для полной автономии: солнечные панели, гелевый аккумулятор на 100 А*ч, баки для чистой и серой воды емкостью 55 литров, воздушный обогреватель и бойлер для горячей воды. Для хранения вещей предусмотрены удобные шкафчики и полки, а для приготовления еды — портативная плита и холодильник. Санузел выполнен в проходном формате, что экономит пространство и обеспечивает легкий доступ.
Стоимость модуля в полной комплектации начинается от 1 710 000 рублей. Это готовое решение для путешествий, работы и отдыха, не требующее дополнительных доработок. STEALTH ECO — это возможность отправиться в путь в любой момент, не жертвуя привычным уровнем комфорта.
Для владельцев пикапов, которые ценят свободу передвижения и не хотят зависеть от гостиниц или кемпингов, этот модуль станет настоящей находкой.
Похожие материалы
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:19
Модуль STEALTH 1500 для пикапов: комфортный автодом с автономией и быстрым монтажом
Узнайте о модуле STEALTH 1500 для среднеразмерных пикапов. Он создан для путешествий и работы. Внутри – все для автономной жизни. Комплектация и цены удивят даже опытных автолюбителей. Откройте новые возможности для вашего автомобиля.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 16:48
Pixel Tiny Home: компактный дом с рабочей зоной для жизни и работы на колесах
Pixel Tiny Home создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. В нем нет лестниц и сложных конструкций. Просторная планировка делает дом удобным для жизни и работы. Узнайте, почему такие дома становятся все популярнее в 2025 году.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
