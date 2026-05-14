Модульный автодом на базе УАЗ Буханки поразил интерьером и возможностями – как устроен проект LuxForm

Модульный автодом на базе УАЗ Буханки: подъемная крыша, трансформация салона и новые решения

Российская компания LuxForm вывела на рынок модульный автодом на базе УАЗ Буханки с подъемной крышей и гибкой планировкой салона. Новинка ориентирована на европейских и российских автотуристов, предлагая свежий взгляд на комфорт и функциональность в путешествиях.

Российская компания LuxForm вывела на рынок модульный автодом на базе УАЗ Буханки с подъемной крышей и гибкой планировкой салона. Новинка ориентирована на европейских и российских автотуристов, предлагая свежий взгляд на комфорт и функциональность в путешествиях.

Модульный автодом на базе УАЗ «Буханка», разработанный компанией LuxForm, стал ведущим событием на рынке автотуризма. В условиях растущего интереса к самостоятельным путешествиям по России и Европе появление таких решений выглядит своевременно и отвечает запросам на мобильность и комфорт.

Главная особенность проекта — подъёмная крыша из лёгкого стеклопластика и водоотталкивающей ткани. В сложенном виде она сохраняет классический образ УАЗ «Буханка», а в разложенном превращается в просторную палатку для двоих. Большой вырез и усиленное перекрытие второго яруса позволяют безопасно использовать дополнительное спальное место даже пожилым людям. Палатка оборудована окнами с москитными сетками для вентиляции и защиты от насекомых. Крышу можно поднять вручную (фиксация осуществляется газовыми упорами), а в перспективе предполагается установка электропривода.

Фото: uazbuka.ru

Внутреннее пространство организовано с упором на гибкость: мебель не закреплена жёстко, её перемещение осуществляется по направляющим в полу. Это позволяет быстро изменить планировку — перевозить велосипеды, создавать обеденную зону или освобождать место для багажа. В салоне установлены две тумбочки и шкаф для одежды, которые можно доработать под нужды заказчика. Одна тумба оборудована газовой плитой, другая — розеткой с электрическим насосом и баком для воды. Для приёма пищи предусмотрены выдвижные столики, а над кухней — выдвижная секция, позволяющая стоять в полный рост.

Второй ярус выполнен в виде отдельной палатки размером 1200×1900 мм, что особенно удобно для детей. По периметру размещена светодиодная подсветка, создающая уют и служащая ночником для нижнего яруса. Основная кровать внизу — трансформер: её можно убрать для перевозки крупногабаритных вещей. В отделке салона и кабины используется прочный АБС-пластик, который пришёл на смену стандартным материалам. Новые панели обеспечивают удобный доступ к приборной панели и дверным картам, где появились подстаканники. Все окна снабжены шторками в цвет кузова для уюта и защиты от солнца.

Для повышения проходимости и грузоподъёмности автодом оснащён пневмоподвеской с регулировкой из кабины, усиленными амортизаторами и приподнятой подвеской. Двигатель снабжён шноркелем для уверенного преодоления сложных участков. Задний силовой обвес позволяет закрепить запасное колесо, а передний увеличивает пространство для ног пассажиров. LuxForm предлагает три варианта крыши: подъёмную, комбинированную и стационарную — с разной высотой в сложенном и рабочем положении. Высота салона достигает двух метров, что удобно даже для высоких людей.

Автодом рассчитан на четверых и подходит для длительных выездов на природу, сохраняя возможность перевозки грузов и пассажиров. Для желающих доступен стеклопластиковый обвес.

Если рассматривать проект LuxForm на рынке, он может заинтересовать не только поклонников классики, но и тех, кто ищет доступные и адаптированные под российские условия решения для автотуризма. В Европе подобные модульные автодома давно пользуются спросом, однако российская разработка отличается сочетанием простоты, ремонтопригодности и индивидуальной настройки. Это может стать дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма и расширения рынка автодомов в России.