Российский броневик с уникальной конструкцией и дальностью хода - что предлагает «Буран» силовикам и мировым рынкам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 05:31

Модульный бронеавтомобиль «Буран» на базе ГАЗ-3308: новая гибкость для силовых структур

Модульный бронеавтомобиль «Буран» на базе ГАЗ-3308: новая гибкость для силовых структур

Российский броневик с уникальной конструкцией и дальностью хода - что предлагает «Буран» силовикам и мировым рынкам

Модульный бронеавтомобиль «Буран» на базе ГАЗ-3308: новая гибкость для силовых структур

Российский «Буран» на базе ГАЗ-3308 выделяется модульной архитектурой, экономичным турбодизелем и возможностью адаптации под разные задачи. Это решение может изменить подход к оснащению силовых ведомств и привлечь внимание иностранных заказчиков.

Российский «Буран» на базе ГАЗ-3308 выделяется модульной архитектурой, экономичным турбодизелем и возможностью адаптации под разные задачи. Это решение может изменить подход к оснащению силовых ведомств и привлечь внимание иностранных заказчиков.

Появление модульного бронеавтомобиля «Буран» на базе ГАЗ-3308 стало важным событием для российского рынка специальной техники. В условиях растущего спроса на универсальные и экономичные решения эта разработка сразу привлекла внимание специалистов и ответственных заказчиков. Основная причина — сочетание проверенного шасси, гибкой модульной конструкции и современных технических характеристик, что позволяет использовать машину в самых разных сценариях.

В основе «Бурана» лежит шасси ГАЗ-3308, известное своей простотой и надежностью. Это обеспечивает не только низкую стоимость эксплуатации, но и лёгкость обслуживания даже в сложных условиях. Такой подход особенно актуален для силовых структур, которым важно быстро адаптировать технику под конкретные задачи и не зависеть от сложных сервисных центров. Модульная архитектура позволяет создавать как шестидверные бронекапсулы для перевозки личного состава, так и грузовые платформы с защищённым отсеком — всё зависит от требований заказчика.

Техническая часть «Бурана» заслуживает особого внимания. Автомобиль оснащён 4,4-литровым турбодизелем ЯМЗ-534 мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 670 Н·м, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Такой тандем обеспечивает не только уверенную динамику, но и впечатляющую автономность: до 1400 километров на одной заправке при среднем расходе топлива 15 литров на 100 километров. Это особенно важно для работы в удалённых регионах, где доступ к топливу ограничен, а перебои с поставками — не редкость.

В шестидверной версии «Буран» рассчитан на перевозку шести бойцов в полной экипировке. Каждое сиденье оснащено амортизирующей системой, что снижает риск получения травм при подрыве на мине или других экстремальных воздействиях. Класс защиты и дополнительное оборудование подбираются индивидуально, что позволяет адаптировать машину под конкретные задачи и бюджеты. Такой подход делает «Буран» универсальным средством для патрулирования, перевозки грузов или эвакуации.

Использование массового и доступного шасси ГАЗ-3308 даёт «Бурану» серьёзное конкурентное преимущество перед другими бронеавтомобилями. В условиях нестабильности и растущего интереса к специальной технике, особенно в регионах с повышенными рисками, российская разработка способна занять своё место не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Гибкость комплектаций, экономичность и простота обслуживания — именно эти качества сегодня ценятся особенно высоко среди профессионалов.

Упомянутые модели: ГАЗ 3308 Садко
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Краснодар Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться