Грузовик или дом: как модульный кемпер превращает автомобиль в уютный автодом — это стоит увидеть

Модульный кемпер Alublack: новая эра для Toyota Hilux и Land Cruiser

Alublack Camper - это не просто очередной аксессуар для пикапа, а целая система, меняющая подход к автопутешествиям. Модульная конструкция позволяет адаптировать Toyota Hilux и Land Cruiser под любые задачи, от работы до длительных экспедиций. Почему этот подход становится трендом - в нашем материале.

Модульные кемперы перестали быть экзотикой, но система Alublack из Южной Африки меняет правила игры для владельцев Toyota Hilux и Land Cruiser. Она позволяет за минуты превратить пикап в дом на колесах или обратно в грузовик. Решение строится на замене стандартной платформы собственным алюминиевым кузовом-трейем с усиленным креплением к раме, что улучшает геометрию проходимости и добавляет множество отсеков для хранения.

Ключевая особенность Alublack — беспрецедентная модульность. На базовый пикап можно установить различные надстройки: от простых каркасов до полноценных кемперов. Например, вариант «Weekend Warrior» обладает откидными стенками, превращающимися в рабочие поверхности. Для любителей комфорта предлагается модуль с электроприводной палаткой, внутри которой обустроен салон с двуспальной кроватью, кухонным блоком, холодильником и системами хранения.

Важнейшее преимущество — возможность быстро демонтировать всю конструкцию. Открутив четыре болта и используя гидравлические опоры, можно снять модуль, чтобы использовать пикап по прямому назначению. Кроме того, модули можно установить на прицеп. Система гибко настраивается под запросы клиента: от выбора оборудования и брендов до адаптации под двойные кабины.

Стоимость базового комплекта начинается с 17 000 долларов для Toyota Tacoma, а топовая версия с полным оснащением может достигать 23 000 долларов.

Alublack представляет собой не просто аксессуар, а целую экосистему, задающую новый стандарт для экспедиционного транспорта. Она предлагает уникальный уровень гибкости, позволяя владельцу одним автомобилем решать как повседневные, так и туристические задачи без компромиссов, что делает её одним из самых интересных решений на рынке.