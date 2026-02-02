Грузовик или дом: как модульный кемпер превращает автомобиль в уютный автодом — это стоит увидеть

2 февраля 2026, 19:51
Модульный кемпер Alublack: новая эра для Toyota Hilux и Land Cruiser
Модульный кемпер Alublack: новая эра для Toyota Hilux и Land Cruiser
Alublack Camper - это не просто очередной аксессуар для пикапа, а целая система, меняющая подход к автопутешествиям. Модульная конструкция позволяет адаптировать Toyota Hilux и Land Cruiser под любые задачи, от работы до длительных экспедиций. Почему этот подход становится трендом - в нашем материале.
Модульные кемперы перестали быть экзотикой, но система Alublack из Южной Африки меняет правила игры для владельцев Toyota Hilux и Land Cruiser. Она позволяет за минуты превратить пикап в дом на колесах или обратно в грузовик. Решение строится на замене стандартной платформы собственным алюминиевым кузовом-трейем с усиленным креплением к раме, что улучшает геометрию проходимости и добавляет множество отсеков для хранения.
Ключевая особенность Alublack — беспрецедентная модульность. На базовый пикап можно установить различные надстройки: от простых каркасов до полноценных кемперов. Например, вариант «Weekend Warrior» обладает откидными стенками, превращающимися в рабочие поверхности. Для любителей комфорта предлагается модуль с электроприводной палаткой, внутри которой обустроен салон с двуспальной кроватью, кухонным блоком, холодильником и системами хранения.
Важнейшее преимущество — возможность быстро демонтировать всю конструкцию. Открутив четыре болта и используя гидравлические опоры, можно снять модуль, чтобы использовать пикап по прямому назначению. Кроме того, модули можно установить на прицеп. Система гибко настраивается под запросы клиента: от выбора оборудования и брендов до адаптации под двойные кабины.
Стоимость базового комплекта начинается с 17 000 долларов для Toyota Tacoma, а топовая версия с полным оснащением может достигать 23 000 долларов.
Alublack представляет собой не просто аксессуар, а целую экосистему, задающую новый стандарт для экспедиционного транспорта. Она предлагает уникальный уровень гибкости, позволяя владельцу одним автомобилем решать как повседневные, так и туристические задачи без компромиссов, что делает её одним из самых интересных решений на рынке.
Похожие материалы Тойота
-
02.02.2026, 19:37
Китайская Toyota RAV4 в России: чем отличается от прежней и на что обратить внимание
Toyota RAV4 из Китая появилась у российских дилеров, но эти кроссоверы не получили привычных для местных условий опций. Почему отсутствие адаптации может стать проблемой для водителей и что предлагают дилеры - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 19:26
Только четыре кроссовера прошли новый тест IIHS на защиту от хлыстовых травм
Страховой институт дорожной безопасности провел обновленные испытания кроссоверов на защиту от травм шеи и спины при ударах сзади. Результаты удивили: лишь четыре из восемнадцати моделей получили высшую оценку. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 19:18
Tesla готовит неожиданные перемены: что ждет Cybertruck после провала продаж
После прекращения выпуска Model S и Model X внимание переключилось на Cybertruck. Несмотря на громкий старт, продажи оказались минимальными. Эксперты обсуждают, останется ли этот электропикап в линейке Tesla или его ждет та же участь, что и другие модели.Читать далее
-
02.02.2026, 19:11
Лучшие модели EXEED: что выбрать для российских условий
Китайские автомобили EXEED становятся все популярнее среди российских покупателей благодаря сочетанию премиального уровня и доступной цены. В материале - свежий рейтинг моделей, нюансы покупки и важные детали для тех, кто рассматривает параллельный импорт.Читать далее
-
02.02.2026, 18:58
В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года
В Майами дилер продает Ram 1500 TRX 2024 года с пробегом за 139 980 долларов - это заметно выше средней рыночной стоимости и даже превышает цену новой версии 2027 модельного года. Почему такой ценник и что происходит на рынке - разбираемся.Читать далее
-
02.02.2026, 18:30
Unicat Brilliant B63X: роскошный внедорожный дом на базе Ram 5500
Unicat вывел на рынок экспедиционный автодом Brilliant B63X на шасси Ram 5500. Модель сочетает премиальный комфорт, инженерные решения для автономных путешествий и внушительный запас хода. Впечатляющий набор опций и цена делают новинку заметным событием для любителей приключений.Читать далее
-
02.02.2026, 18:19
Семейные автомобили из Китая: что важно знать при выборе кроссовера или MPV
В 2026 году китайские семейные кроссоверы и MPV становятся все популярнее. В материале - ключевые критерии выбора, нюансы безопасности, эргономики и зимней эксплуатации, а также советы по оптимизации расходов.Читать далее
-
02.02.2026, 17:57
Jaguar тестирует необычный GT с двумя дверями в Арктике - неожиданный поворот
Jaguar вывел на ледяные дороги Арктики прототип GT, созданный на основе концепта Type 00. Модель уже вызвала споры из-за смелого дизайна и новых решений. Почему автогигант решился на такой шаг - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 17:49
Экспедиционный автодом Liberra: внедорожный автобус Torsus Praetorian в новом формате
Немецкие компании All4Bus и Dämmler создали экспедиционный автодом Liberra на базе внедорожного автобуса Torsus Praetorian. Модель сохранила выдающиеся внедорожные качества и получила продуманный интерьер для длительных путешествий.Читать далее
-
02.02.2026, 17:34
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
02.02.2026, 19:37
Китайская Toyota RAV4 в России: чем отличается от прежней и на что обратить внимание
Toyota RAV4 из Китая появилась у российских дилеров, но эти кроссоверы не получили привычных для местных условий опций. Почему отсутствие адаптации может стать проблемой для водителей и что предлагают дилеры - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 19:26
Только четыре кроссовера прошли новый тест IIHS на защиту от хлыстовых травм
Страховой институт дорожной безопасности провел обновленные испытания кроссоверов на защиту от травм шеи и спины при ударах сзади. Результаты удивили: лишь четыре из восемнадцати моделей получили высшую оценку. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 19:18
Tesla готовит неожиданные перемены: что ждет Cybertruck после провала продаж
После прекращения выпуска Model S и Model X внимание переключилось на Cybertruck. Несмотря на громкий старт, продажи оказались минимальными. Эксперты обсуждают, останется ли этот электропикап в линейке Tesla или его ждет та же участь, что и другие модели.Читать далее
-
02.02.2026, 19:11
Лучшие модели EXEED: что выбрать для российских условий
Китайские автомобили EXEED становятся все популярнее среди российских покупателей благодаря сочетанию премиального уровня и доступной цены. В материале - свежий рейтинг моделей, нюансы покупки и важные детали для тех, кто рассматривает параллельный импорт.Читать далее
-
02.02.2026, 18:58
В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года
В Майами дилер продает Ram 1500 TRX 2024 года с пробегом за 139 980 долларов - это заметно выше средней рыночной стоимости и даже превышает цену новой версии 2027 модельного года. Почему такой ценник и что происходит на рынке - разбираемся.Читать далее
-
02.02.2026, 18:30
Unicat Brilliant B63X: роскошный внедорожный дом на базе Ram 5500
Unicat вывел на рынок экспедиционный автодом Brilliant B63X на шасси Ram 5500. Модель сочетает премиальный комфорт, инженерные решения для автономных путешествий и внушительный запас хода. Впечатляющий набор опций и цена делают новинку заметным событием для любителей приключений.Читать далее
-
02.02.2026, 18:19
Семейные автомобили из Китая: что важно знать при выборе кроссовера или MPV
В 2026 году китайские семейные кроссоверы и MPV становятся все популярнее. В материале - ключевые критерии выбора, нюансы безопасности, эргономики и зимней эксплуатации, а также советы по оптимизации расходов.Читать далее
-
02.02.2026, 17:57
Jaguar тестирует необычный GT с двумя дверями в Арктике - неожиданный поворот
Jaguar вывел на ледяные дороги Арктики прототип GT, созданный на основе концепта Type 00. Модель уже вызвала споры из-за смелого дизайна и новых решений. Почему автогигант решился на такой шаг - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 17:49
Экспедиционный автодом Liberra: внедорожный автобус Torsus Praetorian в новом формате
Немецкие компании All4Bus и Dämmler создали экспедиционный автодом Liberra на базе внедорожного автобуса Torsus Praetorian. Модель сохранила выдающиеся внедорожные качества и получила продуманный интерьер для длительных путешествий.Читать далее
-
02.02.2026, 17:34
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.Читать далее