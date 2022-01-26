Могут ли аннулировать права у пожилого водителя и в каком возрасте?
И да, и нет
Дело в том, что по закону никто не имеет права лишить человека водительских прав в силу возраста. К примеру, английской королеве давно за 90, но она по-прежнему гоняет на своем «Лэнд Ровере» не нарушая никаких законов.
Но для продления действующих прав требуется прохождение медицинской комиссии на общих основаниях. А это значит, что врачи будут принимать решение о том, способны ли вы водить машину, не представляя угрозу для других участников движения и для себя. Если комиссия признает вас непригодным, то прав вы не получите. И случиться это может в любом возрасте, не обязательно пожилом.
Что может стать причиной отказа выдать медицинскую справку
Прежде всего – зрение. С возрастом развиваются такие серьезные заболевания глаз, как катаракта, глаукома и отслоение сетчатки глаза. В результате снижается угол обзора, если на осмотре окулиста он окажется менее 20 градусов, то справку вы не получите. При этом вам не запрещается сделать корректирующую операцию, которая может вернуть обзор в норму, после нее вы сможете повторно пройти медкомиссию.
Проблемой также может стать недавно перенесенный инсульт или сердечный приступ. При этом сами по себе они не являются причиной отказать вам в выдаче справки, но если они привели к некоторым нарушениям в координации или скорости реакции, то врач может посоветовать перенести медосмотр на момент полного восстановления.
В настоящее время четыре заболевания развивающихся чаще всего в пожилом возрасте не позволят вам получить права: болезнь Альцгеймера, Гентингтона, Пика и Паркинсона. Все они являются дегенеративными и в момент появления признаков нарушения со стороны нервной системы вам придется расстаться с правами.
Несмотря на то, что некоторые заболевания не являются прямым показанием для запрета водить машину, их лечение связано с приемом сильнодействующих препаратов. Если вы принимаете одно из таких лекарств, то неважно сколько вам лет, медкомиссию вы не пройдете.
И наконец, самое печальное заболевание старости – деменция. Она также является противопоказанием для управления автомобилем. Если симптомы деменции будут выявлены у пожилого водителя, он лишится водительских прав.
Особенности старения
С возрастом у нас снижается скорость реакции, нарушается координация движений, падает зрение и ухудшается подвижность суставов. Даже если вам удалось после 65-70 лет получить разрешение врачей, это не значит, что вы способны ездить так же хорошо, как и 30 лет назад.
Поэтому рекомендуем вам соблюдать повышенную осторожность, избегать вождения в сложных погодных условиях и не ездить по оживленным трассам в час пик.
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