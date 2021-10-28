Могут ли неоплаченные штрафы стать причиной для отказа в постановке на учет
Почему важно проверять, есть ли неоплаченные штрафы
Наличие неоплаченных штрафов важно проверить еще до заключения сделки по покупке машины, так как они могут стать причиной наложения запрета на регистрацию от судебных приставов.
Попросите у продавца VIN или госномер машины, и пробейте ее по базам на наличие долгов по санкциям ГИБДД и других юридических проблем, которые могут помешать вам благополучно зарегистрировать автомобиль и пользоваться им после покупки. Сделать это можно онлайн при помощи следующих сервисов:
- портала ГИБДД;
- сервиса Автокод.ру;
- сайта онлайн-гибдд;
- на других сайтах, предлагающих проверку штрафов.
ГИБДД предлагает бесплатную проверку штрафов, а другие сервисы платные. Однако они дают максимум информации по истории автомобиля.
Например, Avtocod.ru показывает не только наличие неоплаченных штрафов и запрета на регистрацию, но и нахождение машины в залоге или лизинге, долги продавца перед судебными приставами, из-за которых могут наложить запрет на регистрационные действия.
Если проверка покажет, что хозяин машины имеет какие-либо задолженности, попросите его их закрыть до оформления сделки. Поставить автомобиль на учет со штрафами можно, так как они выписаны на бывшего владельца, а не на машину. Но есть опасность, что в десятидневный срок до постановки на учет судебные приставы наложат запрет на регистрацию, и вы получите отказ в регистрационных действиях.
Имейте в виду, что причиной запрета могут стать не только неоплаченные штрафы, но и другие долги перед судебными приставами, поэтому нужно проверить долги по алиментам, кредитам, коммунальным и иным платежам. Если долг более 10 тысяч рублей, приставы вынесут запрет на регистрацию.
Можно ли переоформить автомобиль со штрафами
ГИБДД не вправе отказать вам в регистрации машины, если бывший хозяин не оплатил долги. Это не ваши нарушения, и вы не обязаны их оплачивать. Данное правило оговорено постановлением МВД № 13/5.77, где ясно говорится, что инспектор не может требовать от водителя уплаты всех штрафных санкций перед постановкой машины на учет.
Но если вы не купили машину, а она перешла к вам по наследству, вы будете обязаны уплатить долги бывшего собственника, которые перешли вам по наследству вместе с машиной.
Отказавший в регистрации авто со штрафами инспектор будет привлечен к дисциплинарной ответственности, а отделение ГИБДД посетит служебная проверка.
Если вы не купили автомобиль со штрафами, а заработали свои собственные в десятидневный период до постановки на учет, вас также не могут принудить к оплате имеющихся санкций и отказать в регистрации. Но это только в случае, если отсутствуют ограничения от судебных приставов.
Как быть, если инспектор настаивает на оплате штрафов
Если инспектор настаивает на оплате штрафов при постановке на учет машины, снимите диалог с ним на телефон. Также попросите дать вам отказ в письменном виде, обозначив причину.
Если нарушаются ваши права, видеосъемка будет уместной, так как позволит доказать, что инспектор действительно отказался поставить на учет вашу машину. Часто уже эти действия заставляют сотрудника ГИБДД пойти на попятную, и поставить авто на учет со штрафами. Но если он по-прежнему стоит на своем – нужно будет написать жалобу.
Жалоба для начала подается начальнику данного инспектора, а если он не примет меры, двигайтесь дальше по следующему списку:
- МВД России;
- региональная или районная прокуратура;
- суд.
В жалобе грамотно и четко изложите обстоятельства происшествия, Ф.И.О и должность инспектора, отказавшего вам в регистрации. Сошлитесь на постановление МВД № 13/5 77 и приказ МВД № 1001, и попросите принять меры к инспектору, нарушившему ваши права, а также поставить на учет вашу машину.
«Неоплаченные штрафы не могут быть причиной отказа в регистрации автомобиля, конечно, если отсутствует запрет на совершение регистрационных действий. Если инспектор ГИБДД отказывается регистрировать автомобиль и настаивает на оплате штрафов, то следует обратить внимание, что основания для запрета и отказа в совершении регистрационных действий приведены в ст. 20 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ. Среди них отсутствует такое основание как наличие неоплаченных штрафов. Если все же отказ в совершении регистрационных действий произошел, то нужно получить уведомление в письменной форме. Такой отказ обжалуется либо в вышестоящее подразделение ГИБДД, либо в суд в порядке административного судопроизводства», - пояснил 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
В большинстве случаев достаточно жалобы на имя начальника отделения ГИБДД, где работает несговорчивый сотрудник, чтобы уладить ситуацию. Но если получите отказ – обратитесь в вышестоящие инстанции.
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