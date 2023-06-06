Молния ударила в автомобиль прямо во время движения (видео)

Ранее мы писали Цены – огонь: пожар на АЗС в Иркутске попал на видео Внимание иркутских водителей днем в воскресенье привлек горящий яркой свечкой стенд одной из местных АЗС, ... Читать далее

Пола Уильямса, жителя города Перт, гроза застала на парковке местного супермаркета. Мужчина хотел побыстрее добраться до дома, как вдруг молния ударила прямо в капот его автомобиля. Мгновенно возник пожар. Водителю удалось выбраться из пылающего кроссовера. На опубликованном в Сети видео можно наблюдать, как из-под капота автомобиля вырываются языки пламени и валит густой черный дым. К счастью, ливень был настолько сильный, что потушил горящий автомобиль.

Мощный холодный фронт, прошедший через Западную Австралию, принес проливные дожди, грозы и наводнения. Более 450 ударов молнии было зарегистрировано в пределах 50 км от Перта и почти 17 000 на юго-западе штата Вашингтон. Были приостановлены два футбольных матча, а пассажиры аэропорта пробирались к своим самолетам по щиколотку в воде.

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