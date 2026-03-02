Взгляд в завтра: Дизайнеры будущего показали, как изменятся грузовики КАМАЗ

Российский автопром меняет курс: молодые дизайнеры нарисовали будущее КАМАЗ

В рамках федерального конкурса «Дизайн молодых / Young Design 2025» были представлены свежие концепции грузовиков КАМАЗ. Лучшие работы студентов и выпускников вузов получили признание и шанс на трудоустройство. Это событие может повлиять на развитие отечественного автопрома и задать новые тренды в дизайне коммерческого транспорта.

В российской автомобильной индустрии наметился неожиданный поворот: молодые дизайнеры предложили свое видение будущих грузовиков КАМАЗ, и эти идеи уже вызвали живой профессиональный интерес в сообществе. На федеральном конкурсе «Дизайн молодых / Young Design 2025» были представлены работы студентов и выпускников, которые не просто удивили жюри, но и продемонстрировали, что свежий взгляд позволяет изменить привычные представления о коммерческом транспорте.

Фото: «Ростех»

Организатором конкурса конкурсом выступала госкорпорации «Ростех», ключевым партнером стал сам КАМАЗ – ведущий российский производитель грузовых автомобилей. Для многих участников это был шанс не только заявить о себе, но и реализовать реальное предложение о работе от автогиганта. Лучшие проекты были отмечены не только дипломами, но и приглашениями на стажировку и трудоустройство, что требует серьезного подхода к поиску новых кадров и идей.

Особое внимание жюри привлекли концепции, в которых сочетаются современные технологические решения и оригинальный внешний вид. Молодые авторы не побоялись экспериментировать с формами, материалами и даже цветной палитрой. В их работе прослеживается стремление отказаться от классических решений и создать что-то по-настоящему новое, что могло бы стать визитной карточкой российского автопрома в последующие годы.

По мнению экспертов, подобные конкурсы не только стимулируют творческую активность среди молодежи, но и позволяют компаниям найти свежие идеи для развития своих продуктов. В условиях, когда рынок коммерческого транспорта становится все более конкурентным, именно нестандартные подходы могут дать отечественному производителю необходимое преимущество.