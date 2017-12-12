12 декабря 2017, 12:31

Молодым дадут попробовать себя в «Формуле Е»

В тестировании новичков, которое станет первым для гоночной серии «Формула Е», за руль Audi e-tron FE04 впервые сядут 25-летний швейцарец Нико Мюллер и 22-летний голландец Ник де Врис. Заезды пройдут 14 января 2018 года, через день после очередного этапа «Формулы E» в Марракеше.
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Принять участие в гонках смогут только те спортсмены, у которых нет лицензии пилота «Формулы Е» и которые ранее не выступали в этапах этой серии. «Эти заезды в середине сезона ‒ уникальная возможность. Нико и Ник планируют проехать на нашем Audi e-tron FE04 несколько пробных километров, что позволит им получить впечатление о болиде и особенностях «Формулы Е», ‒ заявил руководитель команды Audi Sport ABT Schaeffler Аллан МакНиш. ‒ Нико уже является членом семьи Audi, а за карьерой Ника мы внимательно наблюдаем в последние годы».

Нико Мюллеру, который выступает в серии DTM за команду Audi Sport Team Abt Sportsline, тестовые заезды позволят воплотить мечту в реальность. «Я довольно долго наблюдал за «Формулой Е» в роли болельщика, но, к сожалению, только по телевизору, ‒ рассказал швейцарец. ‒ Когда я прихожу в ABT Sportsline, я часто вижу рядом со своим автомобилем DTM припаркованный болид «Формулы Е», и мое сердце начинает биться чаще».

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Молодым дадут попробовать себя в «Формуле Е»
Принять участие в гонках смогут только те спортсмены, у которых нет лицензии пилота «Формулы Е» и которые ранее не выступали в этапах этой серии. «Эти заезды в середине сезона ‒ уникальная возможность. Нико и Ник планируют проехать на нашем Audi e-tron FE04 несколько пробных километров, что позволит им получить впечатление о болиде и особенностях «Формулы Е», ‒ заявил руководитель команды Audi Sport ABT Schaeffler Аллан МакНиш. ‒ Нико уже является членом семьи Audi, а за карьерой Ника мы внимательно наблюдаем в последние годы».Нико Мюллеру, который выступает в серии DTM за команду Audi Sport Team Abt Sportsline, тестовые заезды позволят воплотить мечту в реальность. «Я довольно долго наблюдал за «Формулой Е» в роли болельщика, но, к сожалению, только по телевизору, ‒ рассказал швейцарец. ‒ Когда я прихожу в ABT Sportsline, я часто вижу рядом со своим автомобилем DTM припаркованный болид «Формулы Е», и мое сердце начинает биться чаще».
2017-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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