23 ноября 2017, 13:02

Молодым мама предлагается Skoda Octavia с водителем

В преддверии Дня матери компания «Skoda Auto Россия» расширяет действие сервиса Baby Mobil. На протяжении выходных (25 и 26 ноября 2017 года) в Москве и Санкт-Петербурге мамы малышей в возрасте до 1 года смогут воспользоваться в своих поездках оборудованной для перевозки младенцев Octavia (с водителем).
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С условиями акции можно ознакомиться на странице проекта. Участниками станут те, кто успеют первыми забронировать удобные для себя дату и время поездки. 

Baby Mobil – сервис, созданный чешской компанией для совместного с одним из ведущих производителей детского питания проекта «Главное путешествие», задача которого сделать поездку из роддома домой для малышей и их родителей максимально комфортной и безопасной.

Каждую неделю семьи из Москвы и Санкт-Петербурга, отпраздновавшие пополнение, получают возможность отправиться из роддома на новой Octavia.

Новости Шкода Октавия

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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
Skoda: Московское досье
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
Кирилл
Skoda обновила моторную линейку Octavia
Ну вот, как всегда. Как нормальный движок, так в Россию он не поставляется. Хотя немного смутила фраза, про ухудшение динамики, куда еще хуже то?
Витя
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Молодым мама предлагается Skoda Octavia с водителем
С условиями акции можно ознакомиться на странице проекта. Участниками станут те, кто успеют первыми забронировать удобные для себя дату и время поездки.  Baby Mobil – сервис, созданный чешской компанией для совместного с одним из ведущих производителей детского питания проекта «Главное путешествие», задача которого сделать поездку из роддома домой для малышей и их родителей максимально комфортной и безопасной. Каждую неделю семьи из Москвы и Санкт-Петербурга, отпраздновавшие пополнение, получают возможность отправиться из роддома на новой Octavia.
2017-11-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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