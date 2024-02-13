Момент наезда Kia Ceed на школьника попал на видео. Стала ясна причина
От сильного удара 15-летний мальчик перелетел через крышу автомобиля и упал на асфальт. В состоянии средней степени тяжести, с сотрясением головного мозга и ушибом почек, его госпитализировали в Детскую городскую больницу №1 на Авангардной улице. Как сообщили в ГИБДД, водитель Kia за последний год 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости и за парковку в неположенном месте.
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16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
-
17.05.2023, 10:26
В Россию привезли новый Kia Xceed
Год назад Kia приостановила производство и продажу автомобилей в России, и теперь машины попадают в нашу страну только по схеме параллельного импорта. На одном из классифайдов появилось объявление о продаже нового Kia Xceed.Читать далее
-
10.10.2022, 13:07
В Петербурге полиция полчаса гонялась за водителем без прав, стреляли 27 раз (видео)
Петербургские полицейские долго не могли остановить нарушителя на белой Kia. Погоня началась от проспекта Большевиков и закончилась уже в Ленинградской области. Сотрудники ДПС были вынуждены применить оружие, по машине выпустили 27 пуль.Читать далее
-
05.09.2022, 17:25
Британцы выбрали самые надежные автомобили: в первой пятерке ни одного европейского бренда
Результатами очередного исследования надежности автомобилей поделилось британское агентство Warrantywise. Каждый год эксперты анализируют количество обращений в сервис для машин в возрасте от 3 до 10 лет.Читать далее
-
01.11.2021, 19:32
Обновленное семейство Kia Ceed: все комплектации и цены
Российские дилеры начали принимать заказы на рестайлинговые хэтчбеки и универсалы Kia Ceed, мировая премьера которых состоялась еще летом 2021 года. Покупателям предложат на выбор два мотора и шесть уровней оснащения.Читать далее
-
13.07.2021, 13:46
Как изменится Kia Ceed Facelift: первая официальная фотография
В преддверии премьеры Kia Ceed PE 2022 модельного года, компания впервые опубликовала официальные фотографии новинки. Правда, корейский бренд, чтобы сохранить интригу, выпустил изображение с низким разрешением.Читать далее
- 1 425 000 РKIA ceed 2015 в Москве
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