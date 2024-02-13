Момент наезда Kia Ceed на школьника попал на видео. Стала ясна причина

Инцидент произошел у дома 69 по проспекту Ветеранов. Видео происшествия оказалось в распоряжении портала Piter.TV . На опубликованной записи видно, как подросток торопился успеть на подъехавший к остановке троллейбус и не дождался буквально пары секунд, когда на светофоре красный сигнал для пешеходов сменился зеленым. Он увидел, что автомобилям вместо мигающего зеленого загорелся желтый, и пустился бегом через проезжую часть. В этот момент в левом ряду 47-летний водитель Kia Ceed пытался проскочить пешеходный переход до того, как на светофоре загорится красный.

От сильного удара 15-летний мальчик перелетел через крышу автомобиля и упал на асфальт. В состоянии средней степени тяжести, с сотрясением головного мозга и ушибом почек, его госпитализировали в Детскую городскую больницу №1 на Авангардной улице. Как сообщили в ГИБДД, водитель Kia за последний год 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости и за парковку в неположенном месте.

Упомянутые модели: KIA Ceed (от 824 900 Р )

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