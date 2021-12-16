16 декабря 2021, 07:17
Момент смертельного ДТП на Невском попал на видео
Поздно вечером в среду, 15 декабря, на Невском проспекте в Петербурге произошло очередное страшное ДТП. Пьяный водитель Volkswagen Polo на большой скорости летел на красный свет и сбил двух пешеходов.
Дарья Климова Фото: Невские новости
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На кадрах с дорожных камер видно, как автомобиль летит по Невскому на красный свет. Пешеходам уже давно горел зеленый, многие успели дойти до середины проезжей части. На записи с другой камеры можно разглядеть, что тормозить водитель Volkswagen начал только в самый последний момент, когда до людей оставалось не больше метра. От страшного удара один пешеход погиб на месте, другого госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
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