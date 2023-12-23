Момент смертельной аварии на МКАД попал на видео: 20-летний шашечник убил двоих
Водитель кроссовера Nissan успел оттормозиться, а седан Toyota по инерции полетел дальше по рядам, собрав еще несколько машин. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в аварии погибли водитель и пассажир Great Wall. По словам очевидцев, они сгорели заживо. Друг 20-летнего водителя Toyota уверен, что виновата или резина, или колея. Скорость его товарищ не превышал, алкоголь и наркотики не употребляет. Прокуратура Западного административного округа поставила расследование всех обстоятельств ДТП на контроль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.
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29.11.2023, 05:53
ДТП на заснеженном перекрестке в Петербурге попало на видео
Инцидент произошел в Петербурге на перекрестке Институтского проспекта и улицы Пархоменко. Женщина за рулем Nissan Juke при повороте налево выехала на полосу встречного движения и не пропустила двигавшийся прямо Lada Xray.Читать далее
-
09.10.2023, 16:23
Американские туристки упорно ехали по навигатору и загнали Nissan Juke в каменный капкан
В Сети можно встретить множество историй о том, чем может обернуться слепое следование указаниям навигатора. Недавно в патовой ситуации оказались две американские туристки на Nissan Juke, которые упорно пытались протиснуться по пешеходной дорожке.Читать далее
-
28.04.2023, 12:47
Эксперты развеяли миф о ненадежности вариаторов
Многие отечественные автомобилисты до сих пор с недоверием относятся к машинам, оснащенным бесступенчатой коробкой передач – вариатором. Такой тип трансмиссии получил широкое распространение 30 лет назад и породил стойкий миф о ненадежности.Читать далее
-
24.11.2022, 12:58
Как Nissan Juke оказался на национальной валюте Камбоджи
Обычно на банкноты помещают важных государственных деятелей, известные достопримечательности или национальные символы. На купюре в 500 камбоджийских риелей решили изобразить Nissan Juke.Читать далее
-
07.10.2022, 11:43
После массовой аварии в Челябинске в больнице оказались 8 человек (видео)
Вечером в четверг, 6 октября, на одной из улиц Челябинска водитель Nissan Juke спровоцировал массовое ДТП. К счастью, никто не погиб, но восемь человек получили травмы различной степени тяжести.Читать далее
-
18.03.2020, 11:31
В России запатентован новый Nissan Juke
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения компактного кроссовера Nissan Juke нового поколения. В Европе новинка уже вовсю продается, перспективы появления на российском рынке крайне туманны.Читать далее
- 2 169 000 РNissan Juke 2018 в Москве
- 1 397 000 РNissan Juke 2013 в Москве
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