Момент смертельной аварии на МКАД попал на видео: 20-летний шашечник убил двоих

В замес на МКАД попали несколько автомобилей. На опубликованной Дептрансом записи с дорожной камеры видно, как белый седан Toyota на скорости ныряет из второго ряда в четвертый перед черным кроссовером Nissan Juke, но в последний момент пугается, бьет по тормозам и пытается встроиться в третий ряд, машину заносит, разворачивает поперек дороги. Далее седан таранит правый бок черного внедорожника Great Wall. От удара высокий китайский автомобиль буквально перелетает через разделительный барьер на полосу встречного движения и загорается.

Водитель кроссовера Nissan успел оттормозиться, а седан Toyota по инерции полетел дальше по рядам, собрав еще несколько машин. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в аварии погибли водитель и пассажир Great Wall. По словам очевидцев, они сгорели заживо. Друг 20-летнего водителя Toyota уверен, что виновата или резина, или колея. Скорость его товарищ не превышал, алкоголь и наркотики не употребляет. Прокуратура Западного административного округа поставила расследование всех обстоятельств ДТП на контроль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.

Упомянутые модели: Nissan Juke (от 1 220 000 Р )

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