29 ноября 2026, 12:30
Monde 425: компактный дом на колесах для семьи без лишних затрат и хлопот
Monde 425: компактный дом на колесах для семьи без лишних затрат и хлопот
Monde 425 — новый компактный прицеп от турецкой Monde Design, который обещает комфорт и семейные удобства в легком корпусе. Его можно буксировать легковым автомобилем, а внутри — все для отдыха четверых. Подробности о планировке, оснащении и цене — в нашем материале.
В мире домов на колесах появляются все более интересные новинки, и одна из них — Monde 425 от турецкой компании Monde Design. Этот производитель, основанный в 2019 году, только начинает завоевывать европейский рынок, обеспечивая доступность и практичность, а не роскошь и избыточные размеры.
Monde 425 — это самая крупная из трех моделей прицепов марки, но при этом он остается компактным и легким. Его полная длина составляет 5,22 метра, ширина — 2,17 метра, длина жилого модуля — 4,25 метра. Корпус выполнен из сэндвич-панелей на основе стеклопластика, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию и устойчивость к граду и снегу. Внутри — полноценная высота для стояния, что сразу делает пространство более уютным и просторным.
Внутренняя планировка Monde 425 продумана для семейного отдыха: здесь два столика по краям прицепа, которые легко трансформируются в спальные места. В итоге в прицепе можно с комфортом разместить четыре человека — двое взрослых и двое детей. Для малышей предусмотрена дополнительная двухъярусная кровать над узкой зоной отдыха.
Кухонный блок расположен по центру и включает в себя все необходимое для приготовления еды: по желанию можно выбрать плиту, холодильник на 12 В и переносной унитаз (кассетный или портативный). Входная дверь ведет прямо к компактной душевой с туалетом, что особенно удобно для семей с детьми.
Monde Design предлагает базовую комплектацию, а также дополнительные опции, которые можно выбрать из заранее подготовленного списка. Среди них — обогреватель, кондиционер, бак для сточных вод на 23 литра, маркиза, наружный душ, подключение к городской воде и даже солнечные панели (2 по 155 Вт) с MPPT-контроллером для автономности на природе.
Внутри Monde 425 радует не только функциональностью, но и оснащением: мебель из ламинированной фанеры высокого класса, по всему салону установлена светодиодная подсветка, лобовое стекло, выполненное в стиле разделенного окна, что придает уют и свет.
Прицеп оснащен 14-дюймовыми колесами, опорным колесом и опорными стойками. Снаряженная масса — 880 кг, максимальная разрешенная — 1 350 кг (может быть увеличена за доплату). Запас пресной воды — 60 литров, обивка устойчива к пятнам. Половое покрытие из ПВХ с имитацией тика, это тонкий интерьер дорогого вида.
Стоимость Monde 425 зависит от выбранных опций и страны продажи. Например, в Нидерландах прицеп с увеличенным баком на 80 литров, кондиционером и дополнительными опциями стоит 18 999 евро. Это делает его одним из самых доступных решений для семей, которые хотят путешествовать без необходимости менять свой автомобиль на более мощный тягач.
Monde 425 — отличный пример того, как современные производители могут предложить комфорт, стиль и функциональность в компактном формате. Такой прицеп подходит как для семейных мероприятий, так и для людей ценящих мобильность и уют.
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