Alpha V 12 (125): Мопед, который не нужно регистрировать, но который едет как полноценный мотоцикл

Мопед Alpha V 12 (125): особенности, технические детали и нюансы эксплуатации

Alpha V 12 (125) - городской мопед с мощным двигателем и современными функциями, который не требует регистрации в ГИБДД. В условиях роста спроса на доступный транспорт, его характеристики и комплектация вызывают интерес у российских покупателей.

Alpha V 12 (125) - городской мопед с мощным двигателем и современными функциями, который не требует регистрации в ГИБДД. В условиях роста спроса на доступный транспорт, его характеристики и комплектация вызывают интерес у российских покупателей.

В последние годы российский рынок мопедов заметно оживился, и Alpha V 12 (125) стала одной из самых обсуждаемых моделей в сегменте доступного городского транспорта. Причина проста: изменение мощности, функциональность и отсутствие необходимости регистрации в ГИБДД делают этот мопед привлекательным.

По документам Alpha V 12 (125) проходит как 49-кубовый, однако покупатель получает возможность бесплатно увеличить объем двигателя до 125 см³. Это решение позволяет использовать транспорт как для коротких поездок по городу, так и для более длительных маршрутов, не сталкиваясь с бюрократическими трудностями.

Модель оснащена четырехтактным мотором Zongshen 153FMI мощностью 7,8 л.с., что обеспечивает уверенное ускорение и стабильную работу. Карбюратор PZ22, цепная передача 428H и механическая коробка передач (N-1-2-3-4) просты и недороги в обслуживании.

В комплектации предусмотрены светодиодные фары и поворотники, электронная приборная панель с тахометром, спидометром, часами и индикатором топлива. Передний тормоз — дисковый с двухпоршневым суппортом, задний — барабанный с регулировкой. Подвеска включает телескопическую вилку спереди и регулируемые амортизаторы сзади, регулировка которых обязательна для комфортной езды.

Alpha V 12 (125) доступен в пяти цветах: черный, красный, синий, белый и серый. Сухая масса составляет 83 кг, топливный бак вмещает до 11 литров. Запуск двигателя возможен как электростартером, так и кикстартером. Колеса 17 дюймов с алюминиевыми дисками и протектором эндуро позволяют уверенно чувствовать себя на покрытиях разных типов.

Покупатели отмечают качество сборки и удобство эксплуатации, хотя иногда наблюдаются замечания по регулировке фар.

Спрос на подобные модели растет на фоне увеличения стоимости топлива и ужесточения требований к экологичности транспорта. Аналогичные явления наблюдаются и в сегменте электровелосипедов, где, например, Minako U2 PRO выигрывает за счет автономности и грузоподъемности .

Alpha V 12 (125) может стать доступным выбором для тех, кто ищет недорогой, но функциональный транспорт для города. Важно учитывать, что эксплуатация мопеда не требует регистрации в ГИБДД, техническое обслуживание не вызывает сложностей благодаря доступности запчастей и простоте конструкции. В условиях российской реальности это может стать решающим фактором при выборе личного транспорта.