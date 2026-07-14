Новый мопед «Дельта» 2026: от 89 900 ₽ с Евро-5, цифровым спидометром и готовностью к ОСАГО

14 июля 2026, 14:14
Новый мопед Дельта 2026: что изменилось и почему модель вызывает споры
Новый мопед Дельта 2026: что изменилось и почему модель вызывает споры
Дельта Новый 2026 года - одна из самых обсуждаемых новинок среди мопедов в России. Модель отличается обновленной электроникой, улучшенной подвеской и доступной ценой, что делает ее актуальной для городских и загородных поездок в условиях новых правил регистрации.
В 2026 году российский рынок мопедов пополнился заметной новинкой — моделью «Дельта Новый». Этот мопед сразу оказался в центре внимания благодаря сочетанию современной начинки, доступной стоимости и ряду технических решений, которые выделяют его среди лидеров и конкурентов. В условиях ужесточения правил регистрации и растущего интереса к экономичному транспорту интерес к «Дельте Новой» только возрастает.
Главная особенность модели — четырёхтактный двигатель объёмом 49,3 см³, соответствующий стандарту Евро-5. Мощность 2,8 л. с. при 7500 об/мин позволяет уверенно держаться в городском потоке, максимальная скорость ограничена 60 км/ч. Вариаторная трансмиссия CVT делает управление простым даже для новичков. Производитель сделал акцент на комфорте: передняя телескопическая вилка с ходом 80 мм, маятниковая задняя подвеска с гидроамортизатором, комбинированная тормозная система (диск спереди, барабан сзади) и 12-дюймовые бескамерные шины. Вес мопеда — 98 кг, что влияет на манёвренность и транспортировку, а топливный бак увеличен до 5,2 литра. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 2,1–2,5 л на 100 км.
В отличие от предшественника — Delta Classic, новая модель получила более 30 доработок. Среди них — цифровой спидометр с панелью, индикатор топлива, бортовой компьютер с отображением температуры двигателя, усиленная стальная рама, светодиодные габариты и обновлённая оптика. Внешний вид стал агрессивнее, появились три цветовых варианта и эргономичное сиденье. Однако не все узлы подверглись модернизации: задний барабанный тормоз и пластиковые подножки остались прежними, а выхлопная система по-прежнему стандартна.
Среди плюсов владельцы отмечают выгодное соотношение цены и качества (от 89 900 ₽), экономичность, простоту обслуживания и удобство для начинающих. Запчасти доступны, базовые работы легко выполнять самостоятельно. Однако есть и минусы: слабая задняя подвеска быстро теряет упругость при движении, вариатор может шуметь на скорости, а также наблюдаются вибрации и люфт пластиковых деталей. Световая отдача штатной фары также вызывает нарекания, особенно в тёмное время суток. Владельцы советуют сразу усилить защиту двигателя, чтобы избежать её повреждений на неровных дорогах.
Если сравнивать «Дельту Новую» с Alpha A11 и Stels Flame 50, то модель выигрывает по цене и простоте, но уступает по оснащению. У Stels оба тормоза дисковые, а Alpha славится надёжностью двигателя. Гарантия на «Дельту Новую» — 2 года, что выгодно на фоне конкурентов. Для тех, кто ищет баланс между стоимостью и качеством, этот мопед выглядит разумным выбором. Тем, кто готов доплатить за динамику и комфорт, стоит присмотреться к Stels.
Владельцы активно дорабатывают «Дельту Новую»: устанавливают спортивные вариаторы, усиливают освещение, монтируют защиту и внешние элементы тюнинга. Стоимость таких изменений может варьироваться от 5 000 до 50 000 ₽, но любые серьёзные вмешательства требуют согласования с ГИБДД. Официальный производитель — завод «МотоТехника» (Ижевск), приобретать мопед лучше у авторизованных дилеров или в проверенных интернет-магазинах. Средняя цена на новую модель — от 89 900 до 105 000 ₽ в зависимости от комплектации. Для российского рынка «Дельта Новая» выглядит как практичное решение для ежедневных поездок, особенно с учётом новых требований к регистрации и обслуживанию.
С 2026 года правила регистрации мопедов изменились: теперь для «Дельты» необходимы ПТС, СТС, ОСАГО и права категории «М» или выше. Оформление занимает до трёх дней и стоит 1 500–2 500 ₽. За отсутствие регистрации предусмотрен штраф до 8 000 ₽. При покупке с рук важно проверять документы и VIN-код, чтобы не столкнуться с мошенничеством. Кстати, интерес к новым тенденциям и технологиям в мототехнике растёт: например, эксперты отмечают, что концепты вроде MOTOROiD от Yamaha Motor уже продвигают развитие отрасли, подробнее об этом можно узнать в материале о новых подходах к балансу и ИИ в мотоциклах .
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