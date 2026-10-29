Где можно ездить на мопеде в 2026 году, а где — штраф: новые правила, категория «М» и главные отличия от электровелосипеда

Какие права нужны на мопед и почему за езду без них штрафуют на 15 000 рублей

Штраф за езду на мопеде без прав вырос до 15 000 рублей, а выезд на велодорожку или тротуар грозит протоколом. Разбираем, что считается мопедом, где можно ездить, какие права нужны и какие штрафы действуют в 2026 году.

Штраф за езду на мопеде без прав вырос до 15 000 рублей, а выезд на велодорожку или тротуар грозит протоколом. Разбираем, что считается мопедом, где можно ездить, какие права нужны и какие штрафы действуют в 2026 году.

С начала года на городских улицах заметно участились проверки водителей мопедов: инспекторы ГИБДД все чаще останавливают их прямо на обычных дорогах. Причина проста — санкции стали ощутимее. Штраф за управление без прав теперь достигает 15 000 рублей, а выезд на велодорожку или тротуар грозит протоколом. Власти пошли на ужесточение после резкого роста числа аварий с участием мопедов и жалоб пешеходов.

Что по закону считается мопедом

В ПДД РФ четко прописано: мопед — это двух- или трехколесная техника с максимальной скоростью до 50 км/ч и объемом двигателя не более 50 куб. см либо с электромотором мощностью от 0,25 до 4 кВт. Если характеристики выше, транспорт относится уже к мотоциклам, и для управления нужна категория «А». Для мопедов достаточно категории «М» или любой другой открытой категории в правах.

Внешний вид ничего не решает: даже если техника похожа на электровелосипед, статус определяют только характеристики. Электровелосипед с мотором до 250 Вт и ограничением 25 км/ч — это велосипед. Все, что мощнее, считается мопедом, даже при наличии педалей.

Где можно ездить

Пункт 24.2 ПДД РФ прямо запрещает мопедам движение по велосипедным и вело-пешеходным дорожкам, а также по полосам для велосипедистов. Исключений для взрослых водителей нет. Единственное послабление: если водитель ведет мопед рядом, он приравнивается к пешеходу. Детям до 14 лет разрешено передвигаться по велодорожкам только на велосипедах, но не на мопедах.

Теперь мопедисты обязаны держаться правого края проезжей части и ехать в один ряд. Иногда допускается движение по полосе для велосипедистов, но только при наличии специальных знаков — такие участки встречаются редко. Если край дороги занят или поврежден, перестроиться можно лишь после включения поворотника и при полной безопасности. По обочине проезд разрешен, если это не создает помех пешеходам. В колонне мопедисты могут двигаться максимум в два ряда, чтобы не провоцировать заторы. В темное время суток или при плохой погоде обязателен ближний свет фар.

Права, шлем и штрафы

Для управления мопедом нужны права категории «М» или любая другая открытая категория. Если прав нет — штраф крупный. Без шлема — тоже штраф. Перед выездом стоит проверить права, тормоза, свет и застегнуть шлем: эти простые действия помогут избежать неприятностей и сэкономить деньги.

Штрафы в 2026 году стали ощутимее: за выезд на велодорожку или тротуар — 800 рублей по статье 12.29 части 2 КоАП РФ, за отсутствие прав — от 5 до 15 тысяч рублей по статье 12.7 части 1 КоАП РФ, за отсутствие шлема — 1000 рублей. Если владелец передал мопед человеку без прав, штраф составит уже 30 тысяч рублей.

Ответственность и правила перевозки

Мопед официально считается механическим транспортным средством. К водителю применяются те же нормы, что и к автомобилистам, включая ответственность за езду в нетрезвом виде. Вопросы регистрации и перевозки пассажиров часто вызывают споры. Мопеды с двигателем до 50 куб. см и скоростью до 50 км/ч не требуют регистрации и ОСАГО, но документы на покупку лучше иметь при себе. Перевезти пассажира можно, если это позволяет конструкция, и оба должны быть в шлемах. Детей до 12 лет перевозить запрещено. При переходе через пешеходный переход водитель обязан спуститься и провести мопед рядом.

По данным ГИБДД, большинство ДТП с мопедами связано с незнанием или игнорированием правил. Даже если техника выглядит как велосипед, по закону это разные транспортные средства.