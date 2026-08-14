Где можно ездить на мопеде в 2026, а где — штраф: Новые правила, категория «М» и отличие от электровелосипеда

Мопеды на дорогах: новые запреты, штрафы и правила движения в 2026 году

В 2026 году в России ужесточились требования к мопедам: запрет на велодорожки, новые штрафы и строгий контроль за соблюдением ПДД. Эти изменения затрагивают тысячи водителей и влияют на безопасность в городах. Разбираемся, что важно знать сейчас.

В 2026 году в России ужесточились требования к мопедам: запрет на велодорожки, новые штрафы и строгий контроль за соблюдением ПДД. Эти изменения затрагивают тысячи водителей и влияют на безопасность в городах. Разбираемся, что важно знать сейчас.

В 2026 году российские власти ужесточили правила для мопедистов: теперь движение по велодорожкам и вело-пешеходным зонам строго запрещено, выросли штрафы за нарушения. Это решение связано с ростом числа аварий и жалоб со стороны пешеходов, которые все чаще сталкиваются с мопедами на узких дорогах. Новые требования касаются не только повседневных поездок, но и привычек тысяч горожан.

Согласно пункту 1.2 ПДД РФ, мопед - это двух- или трехколесное механическое транспортное средство с максимальной скоростью до 50 км/ч и определением двигателя не более 50 куб. см, либо электромотором мощностью от 0,25 до 4 кВт. Если параметры превышают эти значения, транспорт уже считается мотоциклом, для которого требуется категория «А». Для мопеда достаточно категории «М» или любой другой открытой категории водительских прав. Важно помнить: даже если транспорт внешне похож на электровелосипед, его статус определяется техническими показателями. Электровелосипед с мотором до 250 Вт и ограничением скорости 25 км/ч считается велосипедом, а все, что мощнее - уже мопед, даже если есть педали.

Пункт 24.2 ПДД РФ прямо запрещает движение мопедов по велосипедным и вело-пешеходным дорожкам, а также по полосам для велосипедистов. Исключения для взрослых водителей не предусмотрены. Это связано с тем, что мопеды тяжелее и быстрее велосипедов, а их тормозной путь значительно длиннее, особенно на мокром асфальте. Единственное условие - если водитель ведет мопед рядом с собой, он приравнивается к пешеходу. Для детей до 14 лет разрешено движение по велодорожкам только на велосипедах, но не на мопедах.

По новым правилам мопедисты должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд. В отдельных случаях разрешено движение по полосе для велосипедистов, но только если это разрешено специальными дорожными знаками - такие участки встречаются редко. Если край дороги занят или поврежден, переместите фару, но только после включения поворотника и при условии обеспечения безопасности. Движение по обочине возможно, если это не мешает пешеходам. В колонне мопедисты могут проехать максимум в два ряда, чтобы не создавать помех движению других участников. В темное время суток или при плохой дороге обязательно включайте ближний свет фар или дневные ходовые огни.

С 2013 года для управления мопедом требуется наличие категории «М» или любой другой открытой категории водительских прав. Отсутствие прав приравнивается к езде без удостоверения и влечет крупный штраф. Транспортные документы желательно иметь при себе, даже если регистрация не требуется. Мотошлем обязателен - его отсутствие также карается штрафом. Перед выездом стоит проверить наличие прав, исправность тормозов, работу фар и застегнутый шлем. Эти простые меры позволяют избежать неприятностей и повысить безопасность.

Штрафы для мопедистов в 2026 году стали ощутимее: за выезд на велодорожку или тротуар - 800 рублей (ст. 12.29 ч. 2 КоАП РФ), за отсутствие прав - от 5 до 15 тысяч рублей (ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ), за отсутствие шлема - 1000 рублей. Если владелец передал управление лицом без прав, штраф составляет 30 тысяч рублей. Мопед считается механическим транспортным средством, поэтому к его водителю применяются те же нормы, что и к автомобилям, включая ответственность за езду в нетрезвом виде.

Вопросы регистрации и перевозки пассажиров часто вызывают споры. Мопеды с двигателем до 50 куб. см и скорость до 50 км/ч не требуют регистрации и ОСАГО, но документы о покупке желательно иметь при себе. Перевезти пассажира можно, если это позволяют конструкции, и оба должны быть в шлемах. Детей до 12 лет перевозить запрещено. При пересечении пешеходного перехода водитель обязан спешиться и провести мопед рядом.

Рост числа ДТП с участием мопедов и жалоб от пешеходов стал одной из причин ужесточения контроля. По данным ГИБДД, большинство происшествий связано с незнанием или игнорированием правил. Даже если мопед выглядит как велосипед, по закону это разные транспортные средства, и ответственность за нарушение ПДД наступает на полном уровне. Соблюдение правил – залог безопасности и спокойствия на дороге.