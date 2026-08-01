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Автор: Мария Степанова

1 августа 2026, 06:32

Morbidelli C252V: современный круизер 250 см³ с премиальными деталями и ременным приводом

Morbidelli C252V: современный круизер 250 см³ с премиальными деталями и ременным приводом

Ремень, трекшн и V-твин: Почему Morbidelli C252V ломает стереотипы о бюджетных круизерах

Morbidelli C252V: современный круизер 250 см³ с премиальными деталями и ременным приводом

Morbidelli C252V - новый круизер с объемом 250 см³, который сочетает в себе внешний вид крупного мотоцикла, премиальные материалы отделки и современные технологии. Важно понять, как эта модель меняет представление о классе и почему она может заинтересовать российских байкеров.

Morbidelli C252V - новый круизер с объемом 250 см³, который сочетает в себе внешний вид крупного мотоцикла, премиальные материалы отделки и современные технологии. Важно понять, как эта модель меняет представление о классе и почему она может заинтересовать российских байкеров.

Morbidelli C252V — одна из самых перспективных новинок на рынке среднеразмерных круизеров. Итальянский бренд, возрождающийся под управлением сильной Qianjiang Group, предлагает модель, которая визуально и по оснащению выходит за рамки привычных 250-кубовых мотоциклов. В условиях, когда спрос на доступные, но эффектные байки растет, появление C252V может изменить баланс сил в сегменте.

Внешне Morbidelli C252V сразу выделяются: длинная рама, массивный силуэт, хромированные детали и V-образный двигатель с декоративными ребрами охлаждения. Несмотря на объем всего 249 см³, мотоцикл выглядит как литровый круизер. Длина корпуса составляет 2,2 метра, колесная база - 1490 мм, что соответствует размерам крупных моделей. При этом высота сиденья всего 690 мм, что делает посадку комфортной даже для невысоких райдеров.

Технически C252V оснащен современным V-образным двухцилиндровым мотором с жидкостным охлаждением, выдающим 26 л.с. при 9000 об/мин и 25 Н·м крутящего момента. Важная конструкция - ременной привод, обеспечивающий тихую и плавную работу трансмиссии. В комплектации - система контроля тяги, перевернутые передние вилки, гидравлические дисковые тормоза спереди и сзади, а также полноцветная цифровая приборная панель.

Посадка на Morbidelli C252V отличается от привычных круизеров: подножки выдвинуты вперед, но не слишком далеко, руль - плоский, зеркала расположены на концах. Благодаря центру тяжести и умеренной высоте сиденья, мотоцикл легко контролируется даже при массе в 200 кг. 

В движении C252V сбалансированное низкое ускорение для своего класса, приятная вибрация и характерный частотный звук выхлопа. Несмотря на солидный внешний вид, управляемость остается легкой, а посадка - расслабленной. Мотоцикл не перегружен лишними декоративными элементами, что обуславливает его строгий стиль и ориентацию на практичность.

Благодаря оснащению и визуальному эффекту, C252V может конкурировать с более крупными и дорогими круизерами.

Для российского рынка Morbidelli C252V может стать интересным выбором благодаря сочетанию доступной цены (759 000 иен на японском рынке), премиального дизайна и современных технологий. В условиях ограниченного выбора новых мотоциклов, в этом классе модель выглядит как альтернатива привычным Honda Rebel и другим аналогам. Важно отметить, что ременной привод и удобная посадка делают C252V приспособленным к разным категориям поездок.

Morbidelli C252V рассчитан на тех, кто хочет получить максимальный стиль и комфорт без переплат за объем двигателя. В 2026 году такие модели могут стать трендом среди молодых и опытных райдеров, ищущих баланс между внешним видом, управляемостью и ценой. Важно помнить, что бренд Morbidelli имеет богатую историю в мотоспорте, современные модели производятся с учетом европейских стандартов качества и безопасности.

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