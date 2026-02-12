Что скрывает новый Morelo Loft 85 LSB: полный разбор возможностей и особенностей роскошного автодома

Morelo Loft 85 LSB: немецкий автодом с премиальным оснащением и инновациями

Morelo Loft 85 LSB - интегрированный автодом из Германии, который задает новые стандарты комфорта и технологий для путешествий. В Москве уже можно оформить заказ на эту модель с уникальными опциями и продуманной эргономикой.

В 2026 году на российском рынке дебютирует автодом, способный перевернуть представление о мобильном комфорте. Morelo Loft 85 LSB — это не просто новинка, а настоящий флагман среди интегрированных домов на колесах. Его эксклюзивное оснащение и передовые инженерные решения созданы для тех, кто не приемлет компромиссов в вопросах удобства и безопасности.

Уже базовая комплектация впечатляет уровнем проработки. Внутри — современный интерьер с натуральной кожаной отделкой, технологичным двойным полом для эффективного обогрева и эргономичной системой хранения. Электрическая опускающаяся кровать, просторная лаунж-зона и изолированная душевая кабина превращают автодом в идеальное убежище для долгих путешествий. Встроенная посудомойка, кофемашина и даже центральный пылесос — опции, которые остаются недоступными для стандартных моделей.

Фото: autoyahta.ru

Техническая часть не менее впечатляющая. Автодом построен на шасси Iveco Daily 70 C 18 с 3-литровым дизельным двигателем мощностью 175 л.с. и автоматической коробкой передач. Привод - задний, что обеспечивает устойчивость на трассе и уверенное поведение на сложных участках. Система отопления ALDE с бойлером работает как от газа, так и от электросети, бак для чистой воды на 300 литров и отдельный бак для серой воды позволяют не зависеть от работы на природе.

Безопасность и управление – отдельная тема. Morelo Loft 85 LSB оснащен адаптивным круиз-контролем, системой экстренного торможения, активным контролем давления в шинах. Управлять всеми опциями можно через Morelo Connect — приложение для смартфона, что особенно удобно в дороге. Водителю доступен цифровой кокпит и многофункциональное рулевое колесо, пассажирам — широкая входная дверь и просторный багажный отсек с противоскользящей крышкой и подогревом.

Фото: autoyahta.ru

Габариты впечатляют: длина почти 8,7 метра, ширина 2,4 метра, высота 3,5 метра. При этом полезная нагрузка - более двух тонн, максимальный буксируемый вес - 3,5 тонны. Это позволяет взять с собой не только все необходимое для жизни, но и дополнительное оборудование или транспорт.

Morelo Loft 85 LSB рассчитан на четверых — четыре места с ремнями безопасности и четыре спальных места. Кровати - одна опускается электрически, вторая расположена в задней части. Кухонный модуль включает в себя газовую плиту на две конфорки, большой холодильник с морозильной камерой и даже газовую духовку. Санузел - раздельный, с керамическим туалетом и отдельной душевой кабиной.

Morelo Loft 85 LSB — это не просто транспортное средство, а полностью самодостаточный дом на колесах, продуманный до мельчайших деталей. Для тех, кто ищет бескомпромиссный комфорт, технологичность и свободу, этот автодом становится логичным выбором для путешествий по России и Европе.