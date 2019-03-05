5 марта 2019, 14:22
Morgan Plus Six – элегантный современный ретро-автомобиль
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Компания Morgan привезла в Женеву спорткар Plus Six, который выглядит как точная копия классических моделей британской марки. На самом деле, это абсолютно современный автомобиль, оснащенный рядной турбированной «шестеркой» мощностью 340 л.с.
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Габаритные размеры Morgan Plus Six: длина – 3 890 мм, ширина – 1 756 мм, высота – 1 220 мм. Спереди подвеска McPherson, сзади - независимая четырехрычажная. Под капотом разместилась рядная турбошестерка BMW (индекс В58), которая выдает 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Агрегат работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Масса автомобиля – чуть более тонны (1 075 кг), поэтому разгон до «сотни» занимает всего 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет 267 км/ч. Расход топлива заявлен на уровне 7,2 литра на 100 км пути.
Планируется выпускать не более 300 автомобилей Morgan Plus Six в год. Базовая цена составит 77 995 фунтов стерлингов (около 6,8 млн рублей по текущему курсу). Стартовые версии First Edition будут стоить не менее 90 тысяч фунтов (7,8 млн рублей). Дополнительно можно будет заказать съемный жесткий верх для холодной погоды.
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