Morgan Plus Six – элегантный современный ретро-автомобиль

{{material_121960}}Спорткар Morgan Plus Six претендует на титул самого элегантного автомобиля нынешнего Женевского автосалона. Новинка сохранила ретро-стиль своих предшественников, при этом получила современную техническую «начинку». Автомобиль построен на новой платформе CX-Generation, на разработку которой у инженеров Morgan ушло три года. Конструкция выполнена преимущественно из алюминия. Как дань традициям, инженеры оставили деревянные балки в верхней части кокпита, где они не испытывают серьезных нагрузок и не снижают жесткость кузова.Габаритные размеры Morgan Plus Six: длина – 3 890 мм, ширина – 1 756 мм, высота – 1 220 мм. Спереди подвеска McPherson, сзади - независимая четырехрычажная. Под капотом разместилась рядная турбошестерка BMW (индекс В58), которая выдает 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Агрегат работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Масса автомобиля – чуть более тонны (1 075 кг), поэтому разгон до «сотни» занимает всего 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет 267 км/ч. Расход топлива заявлен на уровне 7,2 литра на 100 км пути.Планируется выпускать не более 300 автомобилей Morgan Plus Six в год. Базовая цена составит 77 995 фунтов стерлингов (около 6,8 млн рублей по текущему курсу). Стартовые версии First Edition будут стоить не менее 90 тысяч фунтов (7,8 млн рублей). Дополнительно можно будет заказать съемный жесткий верх для холодной погоды.

2019-03-05