3 марта 2020, 20:09
Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения
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Фото: motor1.com
Британская компания Morgan показала родстер Plus 4 второго поколения. Этот двухместный автомобиль, основанный на новой алюминиевой платформе, стал первой моделью марки с четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом.
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
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Plus Four собрали на новой алюминиевой платформе CX. Под капотом стоит известный 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель BMW, который развивает мощность в 258 л.с. и крутящий момент до 400 Нм. До 100 км/час Plus Four способен разогнаться за 4,8 секунды.
От предшественника Plus Four получил консервативный дизайн с длинным капотом, двухместным салоном, мягким верхом и длинными профилированными крыльями. Но это только дизайн. В компании отметили, что второе поколение сохранило в наследии только 3% от предшественника.
Новое поколение спортивного автомобиля стало первым, у кого есть выбор между двумя трансмиссиями. 2,0-литровый турбо в стандартной комплектации сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач и опционально с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Британская фирма Morgan уже принимает заказы на спортивный автомобиль. Цены начинаются от 62 995 фунтов стерлингов, что соответствует 5,3 млн рублей.
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Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
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