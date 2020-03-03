Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 марта 2020, 20:09

Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения

  • 298
  • 0
Фото: motor1.com
Британская компания Morgan показала родстер Plus 4 второго поколения. Этот двухместный автомобиль, основанный на новой алюминиевой платформе, стал первой моделью марки с четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом.
Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения

Фото: motor1.com

Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения

Фото: motor1.com

Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения

Фото: motor1.com

Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения

Фото: motor1.com

Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения

Фото: motor1.com

Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения
Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения
Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения
Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения
Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения
Ранее мы писали
В Австралии организаторы первого этапа «Формулы-1» объявили о том, что приложат все усилия, чтобы мероприятие ...
Читать далее
От предшественника новой модели достался только ретростиль. Изменения произошли даже в названии, раньше этот автомобиль назывался Plus 4, теперь же — Plus Four, правда звучание от этого не меняется.

Plus Four собрали на новой алюминиевой платформе CX. Под капотом стоит известный 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель BMW, который развивает мощность в 258 л.с. и крутящий момент до 400 Нм. До 100 км/час Plus Four способен разогнаться за 4,8 секунды.

От предшественника Plus Four получил консервативный дизайн с длинным капотом, двухместным салоном, мягким верхом и длинными профилированными крыльями. Но это только дизайн. В компании отметили, что второе поколение сохранило в наследии только 3% от предшественника.

Новое поколение спортивного автомобиля стало первым, у кого есть выбор между двумя трансмиссиями. 2,0-литровый турбо в стандартной комплектации сочетается с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и опционально с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Британская фирма Morgan уже принимает заказы на спортивный автомобиль. Цены начинаются от 62 995 фунтов стерлингов, что соответствует 5,3 млн рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Навигатор посоветуйте
вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
evore
Транспортный налог
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
evore
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
Алина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения
{{material_129142}}От предшественника новой модели достался только ретростиль. Изменения произошли даже в названии, раньше этот автомобиль назывался Plus 4, теперь же — Plus Four, правда звучание от этого не меняется.Plus Four собрали на новой алюминиевой платформе CX. Под капотом стоит известный 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель BMW, который развивает мощность в 258 л.с. и крутящий момент до 400 Нм. До 100 км/час Plus Four способен разогнаться за 4,8 секунды.От предшественника Plus Four получил консервативный дизайн с длинным капотом, двухместным салоном, мягким верхом и длинными профилированными крыльями. Но это только дизайн. В компании отметили, что второе поколение сохранило в наследии только 3% от предшественника.Новое поколение спортивного автомобиля стало первым, у кого есть выбор между двумя трансмиссиями. 2,0-литровый турбо в стандартной комплектации сочетается с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и опционально с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Британская фирма Morgan уже принимает заказы на спортивный автомобиль. Цены начинаются от 62 995 фунтов стерлингов, что соответствует 5,3 млн рублей.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Архангельск Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться