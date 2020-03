Morgan выпустил родстер Plus Four второго поколения

{{material_129142}}От предшественника новой модели достался только ретростиль. Изменения произошли даже в названии, раньше этот автомобиль назывался Plus 4, теперь же — Plus Four, правда звучание от этого не меняется.Plus Four собрали на новой алюминиевой платформе CX. Под капотом стоит известный 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель BMW, который развивает мощность в 258 л.с. и крутящий момент до 400 Нм. До 100 км/час Plus Four способен разогнаться за 4,8 секунды.От предшественника Plus Four получил консервативный дизайн с длинным капотом, двухместным салоном, мягким верхом и длинными профилированными крыльями. Но это только дизайн. В компании отметили, что второе поколение сохранило в наследии только 3% от предшественника.Новое поколение спортивного автомобиля стало первым, у кого есть выбор между двумя трансмиссиями. 2,0-литровый турбо в стандартной комплектации сочетается с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и опционально с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Британская фирма Morgan уже принимает заказы на спортивный автомобиль. Цены начинаются от 62 995 фунтов стерлингов, что соответствует 5,3 млн рублей.

