Путешествие без пробок: как добраться из Сочи в Абхазию на «Комете» в 2026 году

26 июня 2026, 20:53
Морские маршруты Юга-2026: новая альтернатива привычным путешествиям
Морские маршруты Юга-2026: новая альтернатива привычным путешествиям
В 2026 году на юге России стартует новый сезон морских перевозок: скоростные суда на подводных крыльях позволят избежать автомобильных заторов на границе с Абхазией. В материале - актуальные маршруты, стоимость билетов и советы для пассажиров.
В 2026 году путешествие по Черноморскому побережью стало проще: скоростные суда на подводных крыльях возвращают популярность морским маршрутам между Сочи и Сухумом. Новый сезон начинался раньше обычного, что позволяет туристам избежать традиционных автомобильных заездов на границе с Абхазией и сэкономить время в пути.
Стоимость билета в одну сторону начинается от 2800 рублей, для детей до двух лет проезд бесплатный. Перевозки осуществляются на судне «Космонавт Павел Попович», построенном в 2024 году, рассчитанном на 120 пассажиров и 25 членов экипажа. В пик сезона также будут задействованы суда «Евпатория» и «Феодосия».
Морской транспорт становится не только романтичной, но и практичной альтернативой автопутешествиям. Дорога на машине из Сочи в Сухум занимает более четырёх часов, тогда как на «Комете» — всего 2,5 часа. В августе 2025 года прошло тестирование маршрута: за время пилотного запуска перевезено 938 пассажиров, что подтвердило высокий спрос.
Помимо рейса Сочи — Сухум, в 2026 году доступны и другие направления. Круизный теплоход «Астория Гранде» предлагает маршруты в Турцию, Грецию, Грузию и Египет. Стоимость семидневного круиза между Сочи и турецкими портами начинается от 212 тысяч рублей, восьмидневного — от 250 тысяч. Пятидневный тур Сочи – Стамбул обойдётся в 154 тысячи рублей.
С 1 июня стартовали рейсы по маршруту Сочи — Геленджик: взрослый билет стоит 6 тысяч рублей, детский — 3 тысячи.
В Крыму обсуждается запуск морского сообщения между Ялтой и Гагрой, однако, по имеющимся данным, маршрут не откроется в 2026 году из-за необходимости дополнительной технической подготовки. Ожидается, что «Комета» начнёт курсировать по этому направлению к лету следующего года.
Морские маршруты становятся всё более востребованными среди российских туристов: они позволяют избегать автомобильных пробок и открывают новые возможности для отдыха на Черном море. Расписание и цены могут меняться в течение сезона, поэтому планировать поездки лучше заранее. Развитие морских перевозок на государственном уровне и расширение внутреннего туризма делают поездки на юг России более доступными и комфортными.
Похожие материалы
-
26.06.2026, 20:47
Плацкарт Stadler для Казахстана: новые стандарты комфорта и хранения багажа
В Казахстане показали первый плацкартный вагон Stadler с продуманной эргономикой, современными системами хранения и технологичными решениями для пассажиров. Уже через год такие вагоны начнут курсировать по стране, меняя привычные представления о дальних поездках.Читать далее
-
26.06.2026, 18:16
Два участка КАД в Петербурге ограничат движение из-за ремонта до июля
Кольцевая автодорога в Санкт‑Петербурге готовится к масштабному «лечению»: с конца июня дорожники возьмутся за колейность сразу на нескольких участках. Водителей ждут перекрытия полос и снижение скорости. Рассказываем, где именно ограничат движение, на какой срок и как лучше спланировать поездки, чтобы не попасть в затяжные заторы.Читать далее
-
26.06.2026, 17:48
Тест-драйв BELGEE X80 PHEV: как гибридный кроссовер меняет привычки водителей
Водители все чаще задумываются о смене формата авто: гибриды и кроссоверы становятся популярнее, а требования к комфорту и безопасности растут. Журналисты выяснили, как BELGEE X80 PHEV справляется с реальными дорогами и что удивило опытного водителя. Какие плюсы и нюансы стоит учесть - рассказываем подробно.Читать далее
-
26.06.2026, 15:18
Двухэтажные вагоны с индивидуальными купе и душем: новый стандарт комфорта на РЖД
На российских железных дорогах появится принципиально новый двухэтажный вагон с индивидуальными купе, душевыми и санузлами. Это решение обещает повысить уровень уюта и безопасности, сохраняя доступную стоимость билетов. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
26.06.2026, 09:49
«Дальнобойщики-2» спустя 25 лет: культовый симулятор теперь в Steam
Редкий случай: спустя четверть века легендарная игра «Дальнобойщики-2» официально вышла в Steam. Разработчики не стали менять графику, но добавили достижения и сохранили минимальные требования. Чем это важно для автолюбителей и почему интерес к проекту не угасает - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.06.2026, 09:36
Японский автодом Enoshima на базе Toyota Camroad: 7 спальных мест и необычная планировка
В Японии представили автодом Enoshima на платформе Toyota Camroad: компактные размеры, семь спальных мест и продуманная планировка. Почему эта новинка может изменить подход к семейным путешествиям и какие детали делают ее уникальной - разбираемся в материале. Мало кто знает, что даже при длине всего 5 метров удалось разместить полноценную жилую зону. Цена и особенности - в обзоре.Читать далее
-
26.06.2026, 09:23
Сколько стоит автопутешествие по России: расчет расходов на 2026 год
Путешествие на машине по России в 2026 году может обойтись дешевле, чем кажется, но только если заранее учесть все траты. Мало кто знает, что к расходам добавляются не только бензин и жилье, но и платные трассы, питание, парковки и неожиданные мелочи. Какие суммы закладывать и как не выйти за рамки бюджета - советы экспертов и реальные примеры.Читать далее
-
26.06.2026, 07:39
Почему новые российские теплоходы разочаровали: критика дизайна и конструкций
Долгожданные новые круизные теплоходы на российских реках вызвали волну обсуждений и недовольства. Вместо современного дизайна и комфорта пассажиры столкнулись с неожиданными решениями и конструктивными минусами. Почему это важно - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.06.2026, 07:22
Canyon Predict: умный велосипед с ИИ и камерами для предотвращения аварий на дорогах
Canyon представил концепт Predict - первый в мире дорожный велосипед с интегрированными камерами, радарами и искусственным интеллектом. Новинка способна заранее предупреждать о потенциальных опасностях на дороге, что особенно актуально на фоне роста числа ДТП с участием велосипедистов.Читать далее
-
25.06.2026, 19:50
В России появились новые спальные вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем
На российских железных дорогах начали курсировать обновленные спальные вагоны с двухместными купе, увеличенными полками и душевой кабиной. Это решение может изменить подход к дальним поездкам и повысить уровень сервиса на популярных маршрутах.Читать далее
Похожие материалы
-
26.06.2026, 20:47
Плацкарт Stadler для Казахстана: новые стандарты комфорта и хранения багажа
В Казахстане показали первый плацкартный вагон Stadler с продуманной эргономикой, современными системами хранения и технологичными решениями для пассажиров. Уже через год такие вагоны начнут курсировать по стране, меняя привычные представления о дальних поездках.Читать далее
-
26.06.2026, 18:16
Два участка КАД в Петербурге ограничат движение из-за ремонта до июля
Кольцевая автодорога в Санкт‑Петербурге готовится к масштабному «лечению»: с конца июня дорожники возьмутся за колейность сразу на нескольких участках. Водителей ждут перекрытия полос и снижение скорости. Рассказываем, где именно ограничат движение, на какой срок и как лучше спланировать поездки, чтобы не попасть в затяжные заторы.Читать далее
-
26.06.2026, 17:48
Тест-драйв BELGEE X80 PHEV: как гибридный кроссовер меняет привычки водителей
Водители все чаще задумываются о смене формата авто: гибриды и кроссоверы становятся популярнее, а требования к комфорту и безопасности растут. Журналисты выяснили, как BELGEE X80 PHEV справляется с реальными дорогами и что удивило опытного водителя. Какие плюсы и нюансы стоит учесть - рассказываем подробно.Читать далее
-
26.06.2026, 15:18
Двухэтажные вагоны с индивидуальными купе и душем: новый стандарт комфорта на РЖД
На российских железных дорогах появится принципиально новый двухэтажный вагон с индивидуальными купе, душевыми и санузлами. Это решение обещает повысить уровень уюта и безопасности, сохраняя доступную стоимость билетов. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
26.06.2026, 09:49
«Дальнобойщики-2» спустя 25 лет: культовый симулятор теперь в Steam
Редкий случай: спустя четверть века легендарная игра «Дальнобойщики-2» официально вышла в Steam. Разработчики не стали менять графику, но добавили достижения и сохранили минимальные требования. Чем это важно для автолюбителей и почему интерес к проекту не угасает - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.06.2026, 09:36
Японский автодом Enoshima на базе Toyota Camroad: 7 спальных мест и необычная планировка
В Японии представили автодом Enoshima на платформе Toyota Camroad: компактные размеры, семь спальных мест и продуманная планировка. Почему эта новинка может изменить подход к семейным путешествиям и какие детали делают ее уникальной - разбираемся в материале. Мало кто знает, что даже при длине всего 5 метров удалось разместить полноценную жилую зону. Цена и особенности - в обзоре.Читать далее
-
26.06.2026, 09:23
Сколько стоит автопутешествие по России: расчет расходов на 2026 год
Путешествие на машине по России в 2026 году может обойтись дешевле, чем кажется, но только если заранее учесть все траты. Мало кто знает, что к расходам добавляются не только бензин и жилье, но и платные трассы, питание, парковки и неожиданные мелочи. Какие суммы закладывать и как не выйти за рамки бюджета - советы экспертов и реальные примеры.Читать далее
-
26.06.2026, 07:39
Почему новые российские теплоходы разочаровали: критика дизайна и конструкций
Долгожданные новые круизные теплоходы на российских реках вызвали волну обсуждений и недовольства. Вместо современного дизайна и комфорта пассажиры столкнулись с неожиданными решениями и конструктивными минусами. Почему это важно - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.06.2026, 07:22
Canyon Predict: умный велосипед с ИИ и камерами для предотвращения аварий на дорогах
Canyon представил концепт Predict - первый в мире дорожный велосипед с интегрированными камерами, радарами и искусственным интеллектом. Новинка способна заранее предупреждать о потенциальных опасностях на дороге, что особенно актуально на фоне роста числа ДТП с участием велосипедистов.Читать далее
-
25.06.2026, 19:50
В России появились новые спальные вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем
На российских железных дорогах начали курсировать обновленные спальные вагоны с двухместными купе, увеличенными полками и душевой кабиной. Это решение может изменить подход к дальним поездкам и повысить уровень сервиса на популярных маршрутах.Читать далее