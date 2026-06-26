Путешествие без пробок: как добраться из Сочи в Абхазию на «Комете» в 2026 году

Морские маршруты Юга-2026: новая альтернатива привычным путешествиям

В 2026 году на юге России стартует новый сезон морских перевозок: скоростные суда на подводных крыльях позволят избежать автомобильных заторов на границе с Абхазией. В материале - актуальные маршруты, стоимость билетов и советы для пассажиров.

В 2026 году на юге России стартует новый сезон морских перевозок: скоростные суда на подводных крыльях позволят избежать автомобильных заторов на границе с Абхазией. В материале - актуальные маршруты, стоимость билетов и советы для пассажиров.

В 2026 году путешествие по Черноморскому побережью стало проще: скоростные суда на подводных крыльях возвращают популярность морским маршрутам между Сочи и Сухумом. Новый сезон начинался раньше обычного, что позволяет туристам избежать традиционных автомобильных заездов на границе с Абхазией и сэкономить время в пути.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 2800 рублей, для детей до двух лет проезд бесплатный. Перевозки осуществляются на судне «Космонавт Павел Попович», построенном в 2024 году, рассчитанном на 120 пассажиров и 25 членов экипажа. В пик сезона также будут задействованы суда «Евпатория» и «Феодосия».

Морской транспорт становится не только романтичной, но и практичной альтернативой автопутешествиям. Дорога на машине из Сочи в Сухум занимает более четырёх часов, тогда как на «Комете» — всего 2,5 часа. В августе 2025 года прошло тестирование маршрута: за время пилотного запуска перевезено 938 пассажиров, что подтвердило высокий спрос.

Помимо рейса Сочи — Сухум, в 2026 году доступны и другие направления. Круизный теплоход «Астория Гранде» предлагает маршруты в Турцию, Грецию, Грузию и Египет. Стоимость семидневного круиза между Сочи и турецкими портами начинается от 212 тысяч рублей, восьмидневного — от 250 тысяч. Пятидневный тур Сочи – Стамбул обойдётся в 154 тысячи рублей.

С 1 июня стартовали рейсы по маршруту Сочи — Геленджик: взрослый билет стоит 6 тысяч рублей, детский — 3 тысячи.

В Крыму обсуждается запуск морского сообщения между Ялтой и Гагрой, однако, по имеющимся данным, маршрут не откроется в 2026 году из-за необходимости дополнительной технической подготовки. Ожидается, что «Комета» начнёт курсировать по этому направлению к лету следующего года.

Морские маршруты становятся всё более востребованными среди российских туристов: они позволяют избегать автомобильных пробок и открывают новые возможности для отдыха на Черном море. Расписание и цены могут меняться в течение сезона, поэтому планировать поездки лучше заранее. Развитие морских перевозок на государственном уровне и расширение внутреннего туризма делают поездки на юг России более доступными и комфортными.