Морское чудовище: самый большой двигатель внутреннего сгорания в мире
Итак, представляем вам самый большой двигатель внутреннего сгорания на планете Земля. Это морское чудовище было создано финской машиностроительной компанией Wärtsilä («Вяртсиля»). Двигатель называется Wärtsilä-Sulzer RTA96C/RT-flex96C. Его объём – 25 480 литров. Да, вы правильно прочитали. Почти двадцать пять с половиной тысяч литров. Весит мотор около 2 300 тонн, его длина – 27 метров, а высота – 13. Двигатель этот – двухтактный, дизельный, турбокомпрессорный. Работает он на мазуте. Крутящий момент… Более 7 500 000 Н∙м. Число максимальных оборотов, как и у всех подобных ДВС, невелико, и составляет здесь всего 102 в минуту. Мощность мотора – 109 000 «лошадей». Расход топлива? Исполин съедает 3,8 литра горючего… В секунду. За час получается более 13,5 тысяч литров.
Этот ДВС был установлен, в частности, на контейнеровоз Emma Mærsk, который на момент спуска на воду являлся самым большим судном в мире и имел длину почти 400 метров.
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