Легендарный двигатель Hellephant A30 426: стоит ли своих денег – удивит ли он фанатов?

23 декабря 2025, 06:19
Мощный Hellephant A30 426 Supercharged HEMI V8 теперь доступен для заказа в 2025 году
В 2025 году на рынке появился один из самых ожидаемых V8. Hellephant A30 426 Supercharged HEMI теперь можно купить за 34 995 долларов. Комплект управления обойдется еще в 2 325 долларов. Что входит в набор и почему этот мотор вызывает столько шума? Узнайте подробности в нашем материале.
В 2025 году консервативные американские маслкары наконец-то дождались долгожданной премьеры: на рынок вышел Hellephant A30 426 Supercharged Crate HEMI V8. Этот двигатель, который уже успел стать легендой среди энтузиастов, теперь можно приобрести за 34 995 долларов. Однако, чтобы запустить этого «зверя», понадобится еще и специальный комплект управления стоимостью 2 325 долларов.
Комплект, разработанный под брендом Mopar, включает в себя все необходимое для обеспечения работы мотора в автомобиле. В него входят блок управления, проводка, датчики кислорода, датчик температуры наддувочного воздуха, модуль управления топливным насосом, перемычка массы, воздухозаборник и интерфейс CAN-шины.
Сам Hellephant A30 426 представляет собой настоящий инженерный шедевр. Объем мотора составляет значительные 7,0 литров, а благодаря компрессору он может выдавать неверятную мощность и крутящий момент. Этот агрегат создан для тех, кто не готов идти на компромиссы и хочет получить максимум эмоций от вождения. Интерес к новинке огромен, и многие уже выстраиваются в очередь за этим мотором.
Особое внимание уделено не только производительности, но и надежности. Инженеры позаботились о том, чтобы двигатель выдерживал экстремальные нагрузки, характерные для дрэг-рейсинга и других видов автоспорта. В конструкции использованы современные технологии, что позволяет сохранять долгий срок службы.
Для установки Hellephant A30 426 потребуется не только комплект управления, но и навыки работы. Однако для опытных механиков и тюнеров это не станет проблемой. Такой мотор идеально подходит для рестомодов, классических маслкаров и проектов, где важен не только внешний вид, но и настоящая американская мощь под капотом.
Появление Hellephant A30 426 на рынке уже вызвало волну обсуждений среди автолюбителей. Многие считают, что это один из самых интересных и желанных проектов последних лет. Его стоимость, конечно, не маленькая, но для настоящих фанатов V8 — это скорее инвестиции в эмоции и уникальность своего автомобиля.
