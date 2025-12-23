Легендарный двигатель Hellephant A30 426: стоит ли своих денег – удивит ли он фанатов?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 06:19

Мощный Hellephant A30 426 Supercharged HEMI V8 теперь доступен для заказа в 2025 году

Мощный Hellephant A30 426 Supercharged HEMI V8 теперь доступен для заказа в 2025 году

Легендарный двигатель Hellephant A30 426: стоит ли своих денег – удивит ли он фанатов?

Мощный Hellephant A30 426 Supercharged HEMI V8 теперь доступен для заказа в 2025 году

В 2025 году на рынке появился один из самых ожидаемых V8. Hellephant A30 426 Supercharged HEMI теперь можно купить за 34 995 долларов. Комплект управления обойдется еще в 2 325 долларов. Что входит в набор и почему этот мотор вызывает столько шума? Узнайте подробности в нашем материале.

В 2025 году на рынке появился один из самых ожидаемых V8. Hellephant A30 426 Supercharged HEMI теперь можно купить за 34 995 долларов. Комплект управления обойдется еще в 2 325 долларов. Что входит в набор и почему этот мотор вызывает столько шума? Узнайте подробности в нашем материале.

В 2025 году консервативные американские маслкары наконец-то дождались долгожданной премьеры: на рынок вышел Hellephant A30 426 Supercharged Crate HEMI V8. Этот двигатель, который уже успел стать легендой среди энтузиастов, теперь можно приобрести за 34 995 долларов. Однако, чтобы запустить этого «зверя», понадобится еще и специальный комплект управления стоимостью 2 325 долларов.

Комплект, разработанный под брендом Mopar, включает в себя все необходимое для обеспечения работы мотора в автомобиле. В него входят блок управления, проводка, датчики кислорода, датчик температуры наддувочного воздуха, модуль управления топливным насосом, перемычка массы, воздухозаборник и интерфейс CAN-шины. 

Сам Hellephant A30 426 представляет собой настоящий инженерный шедевр. Объем мотора составляет значительные 7,0 литров, а благодаря компрессору он может выдавать неверятную мощность и крутящий момент. Этот агрегат создан для тех, кто не готов идти на компромиссы и хочет получить максимум эмоций от вождения. Интерес к новинке огромен, и многие уже выстраиваются в очередь за этим мотором.

Особое внимание уделено не только производительности, но и надежности. Инженеры позаботились о том, чтобы двигатель выдерживал экстремальные нагрузки, характерные для дрэг-рейсинга и других видов автоспорта. В конструкции использованы современные технологии, что позволяет сохранять долгий срок службы.

Для установки Hellephant A30 426 потребуется не только комплект управления, но и навыки работы. Однако для опытных механиков и тюнеров это не станет проблемой. Такой мотор идеально подходит для рестомодов, классических маслкаров и проектов, где важен не только внешний вид, но и настоящая американская мощь под капотом.

Появление Hellephant A30 426 на рынке уже вызвало волну обсуждений среди автолюбителей. Многие считают, что это один из самых интересных и желанных проектов последних лет. Его стоимость, конечно, не маленькая, но для настоящих фанатов V8 — это скорее инвестиции в эмоции и уникальность своего автомобиля.

Упомянутые марки: Dodge, Chrysler
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж, Крайслер

Похожие материалы Додж, Крайслер

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Смоленск Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться