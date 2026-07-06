Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 13:24

Мошенники атакуют: новая схема с купонами на топливо выявлена в России

Мошенники атакуют: новая схема с купонами на топливо выявлена в России

Мошенники играют на желании сэкономить: разбираем новую схему с купонами на АЗС и учимся вовремя распознавать обман

Мошенники атакуют: новая схема с купонами на топливо выявлена в России

В России зафиксирован всплеск мошеннических рассылок, связанных с купонами на топливо. Специалисты предупреждают: схема становится все изощреннее, а жертвами чаще оказываются обычные водители. Что грозит тем, кто доверится заманчивым предложениям, и как не попасться на удочку - объясняем, почему сейчас особенно важно быть внимательнее.

В России зафиксирован всплеск мошеннических рассылок, связанных с купонами на топливо. Специалисты предупреждают: схема становится все изощреннее, а жертвами чаще оказываются обычные водители. Что грозит тем, кто доверится заманчивым предложениям, и как не попасться на удочку - объясняем, почему сейчас особенно важно быть внимательнее.

Для российских автомобилистов эта новость может стать неприятным сюрпризом: мошенники нашли новый способ обмана, используя тему топливных купонов. Схема рассчитана на доверчивых водителей, которые ищут способы сэкономить на заправке, и последствия могут быть весьма серьезными - от утраты личных данных до прямых финансовых потерь.

Как сообщает Autonews, злоумышленники массово рассылают письма с предложением оформить купоны на топливо. В письмах обещают бесплатную регистрацию, доступ к выгодным программам лояльности и возможность заправляться на АЗС по всей стране. Для оформления требуется перейти на сайт и заполнить анкету, где просят указать не только имя и контакты, но и сведения об автомобиле. На первый взгляд все выглядит официально: фирменный стиль, карты АЗС, личный кабинет, даже горячая линия - все это создает иллюзию легитимности.

Однако после передачи данных мошенники выходят на связь по телефону или через мессенджеры, представляясь сотрудниками автозаправочных сетей. Они убеждают жертву внести предоплату за бронирование топлива или за услугу заправки вне очереди, ссылаясь на ограниченность предложения. В результате человек теряет деньги, а его персональные данные могут быть использованы для дальнейших махинаций. Эксперты отмечают, что злоумышленники активно используют психологическое давление, подталкивая к быстрому принятию решения.

По данным «Лаборатории Касперского», только за два дня - с 30 июня по 1 июля 2026 года - было зафиксировано более трех тысяч подобных писем. Специалисты подчеркивают: тема топлива используется не только для финансового обмана, но и для распространения вредоносных программ. Главная цель - получить доступ к деньгам жертвы, а иногда и к ее устройствам.

Водителям советуют относиться к подобным предложениям с максимальной осторожностью. Не стоит доверять письмам и сайтам, которые обещают бесплатные или эксклюзивные купоны, особенно если требуется вводить личные данные или предоплату. Проверяйте адрес сайта, ищите информацию о компании, используйте антивирусные решения. Как отмечают эксперты, мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, поэтому важно сохранять бдительность.

Интересно, что похожие схемы обмана уже встречались на рынке: ранее эксперты предупреждали о рисках при изменении условий автокредитования, когда мошенники также использовали актуальные темы для привлечения внимания.

Для справки: в России тема безопасности персональных данных становится все более актуальной, особенно на фоне роста цифровых сервисов. По статистике, большинство атак на автомобилистов связано с рассылками и фишинговыми сайтами. Важно помнить, что официальные программы лояльности крупных АЗС никогда не требуют предоплаты за оформление купонов и не просят вводить конфиденциальную информацию на сторонних ресурсах. Если возникли сомнения - лучше связаться с оператором АЗС напрямую через официальный сайт или горячую линию.

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