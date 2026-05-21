Как не стать жертвой фальшивых сайтов при покупке билетов летом

21 мая 2026, 18:32
Мошенники атакуют россиян перед отпуском: новая схема обмана с билетами
Перед летним сезоном активизировались мошенники. Они используют новые схемы обмана при покупке железнодорожных и авиабилетов. Эксперты предупреждают о рисках. Будьте бдительные и не дайте себя запутать.
С наступлением лета россияне начинают активно планировать поездки и бронировать билеты на транспорт. Однако вместе с ростом спроса на путешествия увеличивается и число мошеннических схем, связанных с продажей билетов. По информации 360.ru, злоумышленники используют новые методы, чтобы обмануть доверчивых граждан.
Основная схема заключается в рассылке электронных писем, которые внешне не отличаются от официальных уведомлений от транспортных компаний. В письмах содержатся ссылки на поддельные сайты, где пользователи вводят свои данные и оплачивают несуществующие билеты. Часто мошенники угрожают отменой бронирования или обещают небывалые скидки, чтобы ускорить принятие решения.
Эксперты отмечают, что аферисты тщательно маскируют адреса сайтов, используя похожие символы и буквы, чтобы визуально они не отличались от настоящих. Это затрудняет распознавание подделки, особенно если человек спешит или не проявляет должной осторожности. В результате многие становятся жертвами обмана, теряя деньги и возможность отправиться в долгожданное путешествие.
Правозащитники советуют быть максимально внимательными при получении писем с предложениями купить билеты или подтвердить бронь. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам и вводить личные данные на неизвестных ресурсах. Важно проверять адрес сайта и использовать только официальные сервисы для покупки билетов.
Ситуация осложняется тем, что мошенники быстро создают новые сайты, если предыдущие блокируются. Роскомнадзор активно работает над выявлением и блокировкой фишинговых ресурсов, но злоумышленники используют временные промежутки между обнаружением и блокировкой для новых атак.
Кроме того, в летний период появляются и другие сезонные схемы обмана. Например, выпускникам школ предлагают купить ответы на ЕГЭ, а тем, кто оформляет визы, поступают звонки от якобы сотрудников дипмиссий с просьбой предоставить личные данные. Все эти методы направлены на то, чтобы застать человека врасплох и получить доступ к его финансам.
Эксперты подчеркивают, что с развитием технологий и искусственного интеллекта мошенничество становится все более изощренным. Поэтому важно сохранять бдительность, не доверять подозрительным письмам и всегда перепроверять информацию через официальные источники.
