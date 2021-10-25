Мошенники обобрали страховщиков на 2,5 млрд рублей. И это только за полгода
Фото: svobodnye-ryki-anapa.ru
По словам эксперта, за указанный период времени страховые компании подали более 4800 заявлений по факту страхового мошенничества. По 672 из них уже возбуждены уголовные дела и ведется расследование. И приведенные цифры, как уточняет г-н Ефремов, это сумма только посчитанного ущерба: «Ситуация на самом деле обстоит еще хуже, вот только доказать и посчитать это сложно».
Из всех видов страховых услуг обязательное автострахование, по информации спикера, страдает от действий мошенников сильнее всего – на него приходится 87-89% всех подозрительных действий со страховкой. Наиболее часто мошенники прибегают к фальсифицированию ДТП, подделке документов и даже поджогам автомобилей.
ВСС, по словам Сергея Ефремова, не сидит сложа руки: «Противодействие страховым мошенникам ведется на всех уровнях - от создания региональных центров ВСС и сотрудничества с правоохранительными органами, прокуратурой и органами местного самоуправления, с властями всех уровней до объединения против мошенников между государствами».
Все активнее используются информационные системы, в частности «Бюро страховых историй». Сотрудники СК научились правильно позиционировать и брать ту информацию, которая необходима при выявлении признаков страхового мошенничества.
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