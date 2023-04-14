Мошенники «развели» петербургского водителя посреди оживленной трассы

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Очередной жертвой аферистов стал петербургский водитель, рассказывает Gazeta.SPb . На Мурманском шоссе ему начал активно сигналить водитель соседнего автомобиля, показывая жестами, что с его машиной что-то не так и надо немедленно остановиться. Когда ничего не подозревающий мужчина припарковался на обочине, мошенник подошел и стал эмоционально рассказывать, как видел, что из-под капота капает масло и даже показался дым.

По счастливому стечению обстоятельств «доброжелатель» оказался профессиональным механиком и предложил быстро все починить на месте. Водитель согласился. «Ремонт» занял не больше 15 минут, но тут выяснилось, что помощь не была бескорыстной. Лжемеханик потребовал за свои услуги 30 000 рублей. Наивный петербуржец действительно был благодарен, поэтому перевел деньги, но попрощавшись с добрым самаритянином, неожиданно понял, что с машиной было все в порядке, и он стал очередной жертвой мошенников. Мужчина написал заявление в полицию.

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