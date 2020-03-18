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18 марта 2020, 00:28
Мощность гибридного Mercedes-AMG GT 73 превысит 800 сил
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Подразделение Mercedes-AMG готовится вывести на рынок новый мощный автомобиль – гибридный AMG GT 73 Plug-In Hybrid. Сейчас новинка, скрытая незначительным камуфляжем, проходит дорожные испытания на заснеженных трассах Скандинавии.
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Официальных технических подробностей о AMG GT 73 Plug-In Hybrid пока не сообщается. Можно предположить, что спорткар получит 4,0-литровый битурбомотор V8, который в сочетании с электродвигателем, расположенным на задней оси, обеспечит привод на все колеса. Суммарная отдача гибридной установки должна превысить 800 л.с. По некоторым оценкам, итоговые цифры будут находиться в диапазоне от 805 до 815 сил. С места до «сотни» AMG GT 73 сможет разогнаться менее чем за 3 секунды и проезжать на чистой электротяге до 50 километров.
Судя по минимальному слою камуфляжа на тестовых прототипах, испытания новинки подходят к концу. Премьера AMG GT 73 ожидается до конца 2020 года. Новинку будут позиционировать в качестве конкурента Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Напомним, гибридная силовая установка этого спорткара выдает «всего» 680 лошадиных сил.
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Оказывается по нашей стране катается почти сотня таких автомобилей, никогда бы не подумал. А проблемы с ремнем безопасности в этом случае дело серьезное. Для управления машиной с такими динамическими характеристиками, может и ремня не хватить, лучше сразу в шлеме ездить.
Очень крутой Мерс, но и цена у него немалая. Сейчас известен ценник - под 10 миллионов. Конечно, на такую тачку денег никаких не жалко, если бы они были, но и содержать ее в наших условиях сложно и накладно.
система и правда очень умная
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