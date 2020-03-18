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18 марта 2020, 00:28

Мощность гибридного Mercedes-AMG GT 73 превысит 800 сил

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Подразделение Mercedes-AMG готовится вывести на рынок новый мощный автомобиль – гибридный AMG GT 73 Plug-In Hybrid. Сейчас новинка, скрытая незначительным камуфляжем, проходит дорожные испытания на заснеженных трассах Скандинавии.
Мощность гибридного Mercedes AMG GT 73 превысит 800 сил

 

Мощность гибридного Mercedes AMG GT 73 превысит 800 сил

 

Мощность гибридного Mercedes AMG GT 73 превысит 800 сил

 

Мощность гибридного Mercedes AMG GT 73 превысит 800 сил

 

Мощность гибридного Mercedes AMG GT 73 превысит 800 сил

 

Мощность гибридного Mercedes AMG GT 73 превысит 800 сил
Мощность гибридного Mercedes AMG GT 73 превысит 800 сил
Мощность гибридного Mercedes AMG GT 73 превысит 800 сил
Мощность гибридного Mercedes AMG GT 73 превысит 800 сил
Мощность гибридного Mercedes AMG GT 73 превысит 800 сил
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Мощнейшее четырехдверное купе AMG GT 73 выглядит также круто, как и «младший» вариант GT 63. У автомобилей одинаковые массивные воздухозаборники и фирменная радиаторная решетка Panamericana. Отличить гибридный вариант можно лишь по заднему бамперу со встроенным зарядным гнездом чуть выше патрубков выпускной системы. Наконец, отпали всякие сомнения в гибридной природе мощного AMG GT 73.

Официальных технических подробностей о AMG GT 73 Plug-In Hybrid пока не сообщается. Можно предположить, что спорткар получит 4,0-литровый битурбомотор V8, который в сочетании с электродвигателем, расположенным на задней оси, обеспечит привод на все колеса. Суммарная отдача гибридной установки должна превысить 800 л.с. По некоторым оценкам, итоговые цифры будут находиться в диапазоне от 805 до 815 сил. С места до «сотни» AMG GT 73 сможет разогнаться менее чем за 3 секунды и проезжать на чистой электротяге до 50 километров.

Судя по минимальному слою камуфляжа на тестовых прототипах, испытания новинки подходят к концу. Премьера AMG GT 73 ожидается до конца 2020 года. Новинку будут позиционировать в качестве конкурента Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Напомним, гибридная силовая установка этого спорткара выдает «всего» 680 лошадиных сил.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes отзывает в России AMG GT
Оказывается по нашей стране катается почти сотня таких автомобилей, никогда бы не подумал. А проблемы с ремнем безопасности в этом случае дело серьезное. Для управления машиной с такими динамическими характеристиками, может и ремня не хватить, лучше сразу в шлеме ездить.
Колян
Mercedes-AMG представил родстер GT S
Очень крутой Мерс, но и цена у него немалая. Сейчас известен ценник - под 10 миллионов. Конечно, на такую тачку денег никаких не жалко, если бы они были, но и содержать ее в наших условиях сложно и накладно.
Максим
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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Мощность гибридного Mercedes-AMG GT 73 превысит 800 сил
{{material_124190}}Мощнейшее четырехдверное купе AMG GT 73 выглядит также круто, как и «младший» вариант GT 63. У автомобилей одинаковые массивные воздухозаборники и фирменная радиаторная решетка Panamericana. Отличить гибридный вариант можно лишь по заднему бамперу со встроенным зарядным гнездом чуть выше патрубков выпускной системы. Наконец, отпали всякие сомнения в гибридной природе мощного AMG GT 73.Официальных технических подробностей о AMG GT 73 Plug-In Hybrid пока не сообщается. Можно предположить, что спорткар получит 4,0-литровый битурбомотор V8, который в сочетании с электродвигателем, расположенным на задней оси, обеспечит привод на все колеса. Суммарная отдача гибридной установки должна превысить 800 л.с. По некоторым оценкам, итоговые цифры будут находиться в диапазоне от 805 до 815 сил. С места до «сотни» AMG GT 73 сможет разогнаться менее чем за 3 секунды и проезжать на чистой электротяге до 50 километров.Судя по минимальному слою камуфляжа на тестовых прототипах, испытания новинки подходят к концу. Премьера AMG GT 73 ожидается до конца 2020 года. Новинку будут позиционировать в качестве конкурента Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Напомним, гибридная силовая установка этого спорткара выдает «всего» 680 лошадиных сил.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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