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9 августа 2019, 15:42

Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре

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Российский офис BMW назвал дату начала продаж новых «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M. Автомобили появятся в дилерских шоу-румах 7 сентября 2019 года. Кроссовер BMW X3 M Competition будет стоит минимум 6 690 000 рублей, а BMW X4 M Competition – 6 820 000 рублей.
Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре

BMW-X3M-BMW-X4M

Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре

BMW X3M BMW X4M

Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре

BMW X3M BMW X4M

Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре

BMW X3M BMW X4M

Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре

BMW X3M BMW X4M

Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре

BMW X3M BMW X4M

Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре
Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре
Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре
Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре
Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре
Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре
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Компания BMW представила М-версии двух кроссоверов, Х3 и Х4, полгода назад – в феврале. В России продажи стартуют 7 сентября. Отечественным покупателям обе новинки предложат в версии Competition и в лимитированном исполнении Special Edition с расширенным набором оборудования.

М-кроссоверы оснащаются высокооборотистой 3,0-литровой рядной бензиновой «шестеркой» M TwinPower Turbo с двойным наддувом. Со спорт-пакетом Competition Package он развивает 510 л.с. (+30 сил), что позволяет сократить время спринта до «сотни» на 0,1 секунды – до 4,1 секунды. Двигатель работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» M Steptronic и адаптированной системой полного привода M xDrive от нового седана BMW M5.

Внешне M-версии отличаются агрессивным аэродинамическим обвесом, крупными воздухозаборниками, четырьмя патрубками выпускной системы М Sport и легкосплавными 21-дюймовыми колесными дисками M. В салоне появился М-руль, спортивные сидения с отделкой кожей Merino и видоизмененная панель приборов. Список стандартного оснащения также включает в себя аудиосистему Harman, проекционный экран и целый «букет» электронных помощников. Автомобили в особом исполнении Special Edition отличаются расширенным выбором цветов кузова и отделки салона. Кроссовер BMW X3 M Competition оценили в 6 690 000 рублей, а BMW X4 M Competition – в 6 820 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
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вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
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Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре
{{material_125756}}Компания BMW представила М-версии двух кроссоверов, Х3 и Х4, полгода назад – в феврале. В России продажи стартуют 7 сентября. Отечественным покупателям обе новинки предложат в версии Competition и в лимитированном исполнении Special Edition с расширенным набором оборудования.М-кроссоверы оснащаются высокооборотистой 3,0-литровой рядной бензиновой «шестеркой» M TwinPower Turbo с двойным наддувом. Со спорт-пакетом Competition Package он развивает 510 л.с. (+30 сил), что позволяет сократить время спринта до «сотни» на 0,1 секунды – до 4,1 секунды. Двигатель работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» M Steptronic и адаптированной системой полного привода M xDrive от нового седана BMW M5.Внешне M-версии отличаются агрессивным аэродинамическим обвесом, крупными воздухозаборниками, четырьмя патрубками выпускной системы М Sport и легкосплавными 21-дюймовыми колесными дисками M. В салоне появился М-руль, спортивные сидения с отделкой кожей Merino и видоизмененная панель приборов. Список стандартного оснащения также включает в себя аудиосистему Harman, проекционный экран и целый «букет» электронных помощников. Автомобили в особом исполнении Special Edition отличаются расширенным выбором цветов кузова и отделки салона. Кроссовер BMW X3 M Competition оценили в 6 690 000 рублей, а BMW X4 M Competition – в 6 820 000 рублей.
2019-08-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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