9 августа 2019, 15:42
Мощные BMW X3 M и BMW X4 M доберутся до России в сентябре
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Российский офис BMW назвал дату начала продаж новых «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M. Автомобили появятся в дилерских шоу-румах 7 сентября 2019 года. Кроссовер BMW X3 M Competition будет стоит минимум 6 690 000 рублей, а BMW X4 M Competition – 6 820 000 рублей.
BMW-X3M-BMW-X4M
BMW X3M BMW X4M
BMW X3M BMW X4M
BMW X3M BMW X4M
BMW X3M BMW X4M
BMW X3M BMW X4M
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Компания BMW поделилась техническими подробностями и фотографиями М-версий двух кроссоверов: Х3 и Х4. В базовом ...Читать далее
М-кроссоверы оснащаются высокооборотистой 3,0-литровой рядной бензиновой «шестеркой» M TwinPower Turbo с двойным наддувом. Со спорт-пакетом Competition Package он развивает 510 л.с. (+30 сил), что позволяет сократить время спринта до «сотни» на 0,1 секунды – до 4,1 секунды. Двигатель работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» M Steptronic и адаптированной системой полного привода M xDrive от нового седана BMW M5.
Внешне M-версии отличаются агрессивным аэродинамическим обвесом, крупными воздухозаборниками, четырьмя патрубками выпускной системы М Sport и легкосплавными 21-дюймовыми колесными дисками M. В салоне появился М-руль, спортивные сидения с отделкой кожей Merino и видоизмененная панель приборов. Список стандартного оснащения также включает в себя аудиосистему Harman, проекционный экран и целый «букет» электронных помощников. Автомобили в особом исполнении Special Edition отличаются расширенным выбором цветов кузова и отделки салона. Кроссовер BMW X3 M Competition оценили в 6 690 000 рублей, а BMW X4 M Competition – в 6 820 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
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Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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