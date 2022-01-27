Мощный 1800-сильный Lamborghini Huracan разбился на соревнованиях (Видео)
Видео прекрасно показывает, что может произойти, если переоценить возможности своего суперавто. Ролик снят на Чемпионате мира среди Nissan GT-R, где также участвовали несколько мощных авто других марок, среди которых был Lamborghini Huracan.
После доработки автомобиль оснастили двумя турбонагнетателями, в результате чего его мощность выросла до невообразимых 1800 лошадиных сил. По-видимому, чтобы справиться с нагрузкой, также были доработаны двигатель и трансмиссия, о чем, впрочем, не сообщается.
На видео видно, как Lamborghini набирает скорость, преодолевает большую часть дистанции, а затем теряет сцепление с дорогой и врезается в барьер. Не успев сбросить скорость, он отскакивает в противоположный бортик и останавливается.
Водитель выскакивает из автомобиля и осматривает повреждения. Скорее всего, они очень серьезны, а машину, видимо, уже не восстановить. На видео видно, что во время заноса из моторного отсека идет дым, поэтому, вероятно, причиной аварии стала не ошибка водителя, а техническая неисправность автомобиля.
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